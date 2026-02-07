Nacionales
Así avanza la entrega de paquetes escolares
Estudiantes del Centro Escolar Urbanización Las Margaritas, en Soyapango, recibieron el paquete escolar que otorga el Gobierno de El Salvador para que desarrollen sus actividades académicas.
Esta iniciativa, que beneficiará a 1.2 millones de estudiantes de instituciones públicas, representa un alivio económico para las familias salvadoreñas.
«Dando gracias a Dios y al presidente Nayib Bukele por la ayuda, porque es un beneficio para cada familia. Nos ahorramos ese gasto en zapatos, uniforme y útiles. Gracias también por la laptop, mi hija en cuarto grado recibió una», dijo Alba Fuentes, madre de una estudiante del referido centro educativo.
Los paquetes entregados incluyen cuadernos, libros, lápices de color, lapiceros, uniformes, zapatos, dispositivos electrónicos, según cada nivel; y todos los insumos necesarios para garantizar la continuidad educativa.
En el Complejo Educativo Católico San Martín Obispo, en San Salvador Este, los paquetes también fueron entregados a los alumnos.
«Muy agradecido con el Gobierno de El Salvador, especialmente con el presidente Nayib Bukele por este apoyo económico que nos da a todos. Mi niño se puso alegre y está muy satisfecho al ver todo el equipo que se le ha brindado en este centro escolar, será un gran soporte en su formación académica», dijo Herbert Morales, el padre de familia.
Este mismo viernes, la ministra de Educación, Karla Trigueros, supervisó la entrega de paquetes escolares en el Centro Escolar para Ciegos «Eugenia Viuda de Dueñas», en San Salvador Centro, beneficiando a estudiantes con discapacidad.
«Estamos entregando el paquete tiflológico para niños con ceguera o baja visión, además de sus dos uniformes, útiles escolares, y demás insumos. También vienen libros de apoyo para los padres de familia, porque les leemos a nuestros niños. Estamos muy contentos de entregarles los paquetes. El presidente Nayib Bukele y la primera dama Gabriela de Bukele están interesados en el apoyo a todos los niños», dijo la funcionaria.
Esta entrega no solo contempla la dotación del paquete escolar, sino que también incluye recursos diseñados para el aprendizaje en braille y herramientas adaptadas.
«En el paquete de primer grado tenemos las lecturas en braille, vienen libros de la colección Maquilishuat, traen figuras en alto relieve. Esto es desde 7 a 12 años. Luego tenemos los dos uniformes, los zapatos, el equipo tecnológico que será adaptado con los programas especiales para hacerlo accesible», detalló la directora del Centro Escolar para Ciegos «Eugenia Viuda de Dueñas», Ester Paz.
Las autoridades salvadoreñas continuaran durante todo el mes de febrero con la entrega de los paquetes escolares.
Judicial
Fiscalía lleva a juicio a 26 imputados por delitos de corrupción en alcaldía de Coatepeque
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Principal
La gestión Bukele tiene el 91.9 % de aprobación, según la encuesta de LPG
La gestión presidencial desarrollada por Nayib Bukele obtiene el 91.9 % de aprobación de los salvadoreños, según los resultados de la más reciente encuesta de opinión pública elaborada por La Prensa Gráfica, un medio afín a la oposición.
El estudio también revela que las áreas mejor evaluadas por los ciudadanos son: seguridad que obtuvo un 92.5 % de aprobación, educación que recibió el 79.6 % y salud que fue calificada con un 51.2 %.
De acuerdo con los datos publicados por el citado medio, entre las razones por las cuales los ciudadanos respaldan gestión Bukele se centra, principalmente, «en la percepción que ha mejorado la seguridad del país», le otorgaron el 33.0 % de aprobación; en segundo lugar, «la idea de que se han observado cambios y mejoras en general» obtuvo el 14.3 %. Además, la valoración de los ciudadanos de que el mandatario «ha hecho un buen trabajo en general» recibió el 11.0 %.
Los daros también reflejan que la gestión del gobernante también destacó con relación al trabajo desarrollado por expresidentes, cuya gestión fue comparada en período de un año y medio versus toda la administración Bukele.
«Mientras Elías Antonio Saca alcanzó un 72 % y Mauricio Funes un 69.3 % en el mismo periodo, Salvador Sánchez Cerén obtuvo apenas un 38.1 %. En contraste, Bukele llega al 91.9 %, consolidando una ventaja amplia frente a sus antecesores inmediatos», detalló el informe publicado por La Prensa Gráfica.
Respecto al cumplimiento de las promesas, el 64.2 % de los salvadoreños respondió que el presidente Bukele las está cumpliendo, mientras que el 22.9 % opinó que solo las ha cumplido parcialmente y solo el 6.6 % considera que no las ha cumplido.
El presidente Bukele reaccionó a la publicación de estos resultados y afirmó: «La encuesta más respetada por la oposición, en el periódico más importante de la oposición».
El estudio fue desarrollado por LPG Datos entre el 19 y el 25 de enero de 2026 a través de llamadas telefónicas, luego de seis años y medio al frente del Ejecutivo, y muestra que el mandatario goza de una alta aprobación por parte de los salvadoreños.
El sondeo de opinión pública tuvo una muestra de 1,200 personas mayores de 18 años y se realizó a escala nacional, según detalló LPG.
Presidente Bukele encabeza lista de aprobación
A finales del mes pasado, la población salvadoreña también expresó su opinión sobre el trabajo que realiza el jefe de Estado otorgando una calificación de 8.39 a su desempeño durante 2025, según la encuesta realizada a finales del año anterior por el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Dicho sondeo, elaborado del 2 y al 13 de diciembre de 2025 con 1,268 personas, recogió diversos niveles de confianza que los ciudadanos tienen en las instituciones y diferentes actores sociales del país.
El presidente Bukele encabezó la lista con 77 % de aprobación, que corresponde al mayor nivel de confianza expresado por los ciudadanos consultados. Después del mandatario, las instituciones que obtienen mejores porcentajes son el Gobierno Central con 69.6 %, la Fuerza Armada con el 69.1 % y la Policía Nacional Civil (PNC) que recibió un 68.2 %.
Principal
CONAMYPE impulsa capacitaciones virtuales gratuitas para fortalecer a las MYPE en El Salvador
La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) promueve un programa de capacitación virtual gratuita dirigido a emprendedores y propietarios de micro y pequeñas empresas en El Salvador, con el objetivo de fortalecer sus capacidades sin que deban suspender sus actividades productivas. La oferta está disponible en modalidad 100 % en línea, permitiendo a los usuarios estudiar a su propio ritmo y desde cualquier lugar con acceso a internet.
El programa incluye contenido especializado para el sector MYPE y permite obtener un diploma digital al finalizar cada curso. Las capacitaciones están diseñadas para adaptarse a las necesidades actuales del sector productivo, priorizando habilidades prácticas para la gestión, crecimiento y sostenibilidad de los negocios.
Entre las áreas disponibles destacan formalización empresarial, transformación digital, contabilidad básica, educación financiera y cultura emprendedora. También se incluyen cursos sobre modelos de negocio innovadores, planificación empresarial, puesta en marcha de nuevos negocios y estrategias para consolidar emprendimientos existentes.
La oferta formativa se amplía con contenidos sobre innovación, crecimiento y expansión empresarial, exportación e importación, ciberseguridad e incluso temas emergentes como criptomonedas aplicadas a las MYPE. Estas áreas buscan preparar a los empresarios ante los desafíos tecnológicos y comerciales actuales.
Las personas interesadas pueden registrarse directamente en elearning.conamype.gob.sv, donde encontrarán el catálogo completo de cursos disponibles y los requisitos de inscripción.