Así avanza la entrega de paquetes escolares

La gestión presidencial desarrollada por Nayib Bukele obtiene el 91.9 % de aprobación de los salvadoreños, según los resultados de la más reciente encuesta de opinión pública elaborada por La Prensa Gráfica, un medio afín a la oposición.

El estudio también revela que las áreas mejor evaluadas por los ciudadanos son: seguridad que obtuvo un 92.5 % de aprobación, educación que recibió el 79.6 % y salud que fue calificada con un 51.2 %.

De acuerdo con los datos publicados por el citado medio, entre las razones por las cuales los ciudadanos respaldan gestión Bukele se centra, principalmente, «en la percepción que ha mejorado la seguridad del país», le otorgaron el 33.0 % de aprobación; en segundo lugar, «la idea de que se han observado cambios y mejoras en general» obtuvo el 14.3 %. Además, la valoración de los ciudadanos de que el mandatario «ha hecho un buen trabajo en general» recibió el 11.0 %.

Los daros también reflejan que la gestión del gobernante también destacó con relación al trabajo desarrollado por expresidentes, cuya gestión fue comparada en período de un año y medio versus toda la administración Bukele.

«Mientras Elías Antonio Saca alcanzó un 72 % y Mauricio Funes un 69.3 % en el mismo periodo, Salvador Sánchez Cerén obtuvo apenas un 38.1 %. En contraste, Bukele llega al 91.9 %, consolidando una ventaja amplia frente a sus antecesores inmediatos», detalló el informe publicado por La Prensa Gráfica.

Respecto al cumplimiento de las promesas, el 64.2 % de los salvadoreños respondió que el presidente Bukele las está cumpliendo, mientras que el 22.9 % opinó que solo las ha cumplido parcialmente y solo el 6.6 % considera que no las ha cumplido.

El presidente Bukele reaccionó a la publicación de estos resultados y afirmó: «La encuesta más respetada por la oposición, en el periódico más importante de la oposición».

El estudio fue desarrollado por LPG Datos entre el 19 y el 25 de enero de 2026 a través de llamadas telefónicas, luego de seis años y medio al frente del Ejecutivo, y muestra que el mandatario goza de una alta aprobación por parte de los salvadoreños.

El sondeo de opinión pública tuvo una muestra de 1,200 personas mayores de 18 años y se realizó a escala nacional, según detalló LPG.

Presidente Bukele encabeza lista de aprobación

A finales del mes pasado, la población salvadoreña también expresó su opinión sobre el trabajo que realiza el jefe de Estado otorgando una calificación de 8.39 a su desempeño durante 2025, según la encuesta realizada a finales del año anterior por el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

Dicho sondeo, elaborado del 2 y al 13 de diciembre de 2025 con 1,268 personas, recogió diversos niveles de confianza que los ciudadanos tienen en las instituciones y diferentes actores sociales del país.

El presidente Bukele encabezó la lista con 77 % de aprobación, que corresponde al mayor nivel de confianza expresado por los ciudadanos consultados. Después del mandatario, las instituciones que obtienen mejores porcentajes son el Gobierno Central con 69.6 %, la Fuerza Armada con el 69.1 % y la Policía Nacional Civil (PNC) que recibió un 68.2 %.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...