Nacionales
Gobierno refuerza la seguridad vial en la zona turística de La Libertad
El Viceministerio de Transporte (VMT), brinda seguridad vial en la zona turística de la carretera litoral, especialmente en La Libertad Costa, en el sector donde se desarrolla la competencia del Surf City El Salvador Pro, en playa Punta Roca.
El director general de Tránsito del VMT, Félix Serrano, dijo que mantienen un dispositivo vial del 5 al 15 de junio en el sector del Puerto de La Libertad, desde el faro hasta Punta Roca, con el fin de garantizar la seguridad vial para los visitantes y participantes de la competencia mundial de surf. Además, tienen listas las grúas para remover algún vehículo que presente alguna dificultad vial en el sector.
“Estamos presentes en todo el tramo urbano del sector de La Libertad, en especial durante el evento, con el mismo propósito de controlar, regular y mantener condiciones de tránsito seguras para toda la población. Además, estamos atentos para dar asistencia, como VMT nos toca el control y fiscalización. Tenemos una flota de grúas para auxiliar a la población en cualquier situación”, expresó.
El funcionario dijo que hay una presencia muy alta de gestores de tráfico en la carretera del Litoral para dar seguridad de tránsito vehicular y a los peatones que están cruzando la vía. “Vamos a mantener controles en las carreteras, al igual la que conecta con San Salvador, que es la carretera del Puerto de La Libertad. También hay equipo de fotomulta que están activos, a través de los cuales estamos vigilantes de que se cumplan los límites de velocidad”, indicó.
Mientras tanto, la directora ejecutiva del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat), Bessy Guzmán, afirmó que la institución trabaja en coordinación con el VMT para garantizar la movilidad de los salvadoreños y turistas para que se desplacen de forma segura en la zona donde se desarrolla el torneo de Surf City El Salvador Pro, en Punta Roca.
“El Gobierno del Presidente Nayib Bukele está creando todas las condiciones para que nuestro país sea visible y se hagan eventos de esta talla mundial. Como Fonat estamos trabajando para que en nuestro país haya una movilidad segura”, expresó Guzmán.
Internacionales
Hondureña busca tratamiento contra el cáncer en el Hospital Rosales
La hondureña Daisy Mejía, asesora empresarial originaria de Copán, manifestó su interés en recibir atención médica en el nuevo Hospital Nacional Rosales de El Salvador, tras ser diagnosticada con cáncer de páncreas y asegurar que no ha recibido tratamiento oportuno en su país.
Según relató, tras conocer su diagnóstico en 2025 buscó atención tanto en el sistema público como en el privado de Honduras; sin embargo, afirmó que no ha logrado acceder a la asistencia médica que requiere. Ante esta situación, considera viajar a El Salvador para ser evaluada por especialistas en el nuevo centro hospitalario.
Mejía señaló que conoció la inauguración del Hospital Rosales a través de medios de comunicación y redes sociales, y destacó las características del centro asistencial, al que describió como moderno, tecnológico y con atención gratuita en diversas especialidades médicas.
La profesional indicó que estaría dispuesta a realizar un viaje de aproximadamente cinco horas desde Copán con el objetivo de consultar con especialistas relacionados con su condición médica, entre ellos un médico especializado en enfermedades hepáticas y una nutricionista oncóloga.
Asimismo, expresó que el sistema de salud pública de Honduras enfrenta limitaciones en medicamentos, equipos, infraestructura y personal para atender la demanda de la población. También mencionó que las huelgas del sector médico y la falta de prioridad presupuestaria para la salud han afectado la capacidad de respuesta del sistema.
Mejía afirmó que recibir atención médica especializada, moderna y gratuita en el Hospital Rosales representaría una oportunidad importante para enfrentar su enfermedad.
Nacionales
Gobierno busca atraer más inversión española para potenciar la infraestructura turística
El Gobierno de El Salvador inauguró una jornada de turismo y traveltech en el país, un espacio estratégico que reúne a representantes del sector turístico, tecnológico y actores clave de la industria con el objetivo de intercambiar experiencias de éxito y establecer sólidos lazos comerciales.
Esta importante actividad ha sido organizada de forma articulada con el Instituto Español de Comercio Exterior (Icex) y la Oficina Económica y Comercial de España en San Salvador.
El encuentro empresarial es el resultado de un esfuerzo coordinado entre diversas instituciones estatales para atraer inversión extranjera y fomentar el establecimiento de nuevos negocios en el territorio nacional.
“Han venido compañías de varias partes de España, como Canarias, Barcelona, Madrid y otras regiones. Esto es atracción de inversión y es para que vengan a establecer sus negocios aquí en El Salvador”, aseguró la titular de Turismo, Morena Valdez.
España se mantiene constantemente en el top tres de líderes mundiales en este sector, por lo que el intercambio resulta invaluable y la participación de delegaciones como la de las Islas Canarias, que tiene su experiencia en turismo deportivo (windsurf, surf y actividades acuáticas), un área con la que El Salvador realiza una importante sinergia a través de la estrategia Surf City.
“Nuestro objetivo era presentarles la batería de comercios turísticos salvadoreños que tenemos en el territorio, que rondan las 3,500 empresas. A las compañías españolas les ha interesado hacer dupla con algunas de nuestras marcas de alimentación, alojamiento, transporte turístico, recreación e información”, destacó la directora ejecutiva de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), Alejandra Durán.
Para garantizar la rentabilidad de estas inversiones, el Gobierno de El Salvador trabaja de forma integral en el fortalecimiento de la infraestructura nacional, considerándola un pilar fundamental para la competitividad del país y actualmente, ya existen inversionistas españoles desarrollando proyectos en el centro histórico de San Salvador en rubros como construcción, desarrollos inmobiliarios, entre otros.
Judicial
El Salvador continúa con juicio histórico a 485 cabecillas de la MS-13
Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno continúan produciendo resultados positivos a corto plazo con la ventilación de los procesos judiciales contra los cabecillas de los grupos criminales que por años sembraron terror y creyeron tener el control del país.
Este lunes continuó la audiencia única abierta contra 485 cabecillas de la MS-13 con la participación de la representación fiscal en los alegatos finales en un proceso amplio debido a la cantidad de acusaciones contra los involucrados.
«Estos alegatos, por tratarse de un caso bastante complejo y por la cantidad de las imputaciones que superan las 47,400, se han dividido, empezando primero a explicar la teoría para responsabilizar a todos estos cabecillas de la Mara Salvatrucha, que es la autoría de los aparatos organizados de poder», explicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz.
Muñoz agregó que, en la evolución que tuvieron estos grupos criminales lograron extenderse con el paso del tiempo hasta abarcar sus operaciones criminales en todo el territorio. “En su evolución, fueron formándose las clicas territoriales, pero posteriormente fue creciendo tanto la organización criminal, a lo largo de los años, que surgieron los programas, que es la unión de varias clicas y está conformada por 32 programas a nivel nacional”, ahondó.
A partir de ello, dijo, hay más de 230 causas abiertas en contra de esta organización criminal, que son las detenciones que se han realizado en el marco del régimen de excepción. En los alegatos, se planteará el desarrollo de esta organización criminal, empezando por la ranfla histórica, pasando por los ranfleros en los penales que tuvieron poder durante la época de la tregua 2012-2015.
“Obviamente, pues estando en una supuesta tregua con el gobierno, pues en las cárceles prácticamente no había controles”, indicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado.
La ranfla histórica estaba conformada por 24 miembros. Entre ellos, había dos personas muy influyentes: El Diablito de Hollywood y El 13 de Teclas. Estas dos personas eran las más influyentes de la ranfla, pero tenían grandes diferencias”, agregó el fiscal.
A los pandilleros se les atribuye el uso de niños para movilizar la droga, cobrar la extorsión, mover las armas de fuego para evitar cualquier tipo de sospecha por parte de la policía en esos momentos.