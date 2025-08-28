Alcaldía de San Salvador continúa retirando objetos voluminosos abandonados

Un hombre fue captado por una cámara de seguridad mientras sustraía un celular del interior de un vehículo estacionado en la avenida de Los Diplomáticos, en San Jacinto, San Salvador.

Según reportes en redes sociales, el vehículo se encontraba con las ventanas abiertas y sin ocupantes cuando el sujeto, cuya identidad aún se desconoce, aprovechó para cometer el hurto.

El hecho quedó registrado en video y podría servir como evidencia para las investigaciones policiales. Tras cometer el delito, el individuo se retiró del lugar sin percatarse de que había sido grabado.

Sujeto es grabado mientras roba un teléfono que se encontraba en el interior de un vehículo en la avenida de Los Diplomáticos, San Jacinto. pic.twitter.com/kyVtuX3nHc — Barrio San Jacinto 🇸🇻 (@SanJacintoSV) August 27, 2025

