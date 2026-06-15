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Bélgica y Egipto empatan en su debut en la Copa del Mundo 2026
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Una de las selecciones señaladas como favoritas para dar la sorpresa en la Copa del Mundo Norteamérica 2026, Bélgica, no logró imponerse en su debut y terminó igualando ante Egipto.
Los Faraones mostraron una buena movilidad de juego y, durante varios tramos del encuentro, lograron acorralar a los Diablos Rojos, generando la sensación de que podían quedarse con la victoria. Incluso, en términos de llegadas al arco, Egipto registró más oportunidades que su rival y mantuvo constante peligro sobre la portería belga.
El primer gol del partido llegó al minuto 20, cuando Emam Ashour sacó un disparo desde fuera del área que, pese al intento de Thibaut Courtois por evitarlo, terminó en el fondo de la red para adelantar a Egipto.
La anotación representó un duro golpe para Bélgica, que intentó reaccionar con aproximaciones al área rival, aunque sin encontrar claridad en su juego.
En la segunda mitad, Egipto estuvo cerca de ampliar la ventaja con un cabezazo de Mohamed Salah, pero Courtois logró desviar el balón.
Ante la necesidad de empatar, los Diablos Rojos recurrieron a la experiencia de Romelu Lukaku, quien ingresó de cambio al minuto 65. Apenas unos segundos después de entrar al terreno de juego, se posicionó en el área egipcia para recibir un centro a ras de césped.
En su intento por desviar el balón, el lateral derecho Mohamed Hany terminó enviándolo al fondo de su propia portería, decretando el empate para Bélgica.
Con este resultado, quedan abiertas las posibilidades para que Nueva Zelanda o Irán asuman el liderato del grupo en su respectivo encuentro.
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España empata ante Cabo Verde en su debut en el Mundial 2026
España inició su camino en la Copa del Mundo 2026 con un empate ante una aguerrida selección de Cabo Verde, que en su debut logró sumar su primer punto en el torneo.
La selección española, conocida como la “Furia Roja”, dominó gran parte del encuentro, con posesión de balón, movilidad ofensiva y múltiples llegadas al área rival. Sin embargo, la ordenada disposición defensiva de Cabo Verde, que optó por replegarse en su propio campo, impidió que los ibéricos encontraran el camino hacia el gol.
Durante el primer tiempo, España apostó por circular el balón a lo ancho del estadio de Atlanta, con la intención de abrir espacios mediante las proyecciones de Marc Cucurella y Ferrán Torres. No obstante, el delantero Mikel Oyarzabal no estuvo preciso en la definición y desaprovechó las ocasiones generadas.
Cabo Verde no logró generar acciones de peligro en ataque, mientras que la defensa española fue poco exigida durante esa etapa del encuentro.
En la segunda mitad, España realizó ajustes ofensivos con el ingreso de Lamine Yamal, quien se ubicó por la banda derecha, su posición habitual. Sin embargo, el atacante no logró superar la doble marca impuesta por la defensa caboverdiana.
El empate representa un resultado adverso para España, que ahora se ve obligada a buscar la victoria en sus próximos encuentros ante Arabia Saudita y Uruguay para mantener opciones de avanzar a la fase de grupos.
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Suecia aplasta a Túnez con goleada 5-1 y toma el liderato del Grupo F
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Suecia inició con autoridad su participación en el Mundial Norteamérica 2026 al imponerse por 5-1 sobre Túnez y colocarse como líder del Grupo F tras el debut de ambas selecciones.
El conjunto sueco necesitó apenas media hora para encaminar la victoria. Aunque no dominó ampliamente las acciones, logró golpear con rapidez y administrar la ventaja frente a una selección tunecina que mostró dificultades para generar peligro, aunque consiguió descontar y mantener cierta incertidumbre durante algunos momentos del encuentro disputado en Monterrey, México.
La apertura del marcador llegó al minuto 7, cuando Yasin Ayari aprovechó una serie de rechaces en los linderos del área y definió con un potente disparo de derecha. Pese a la celebración de la afición sueca, el mediocampista festejó con mesura debido a sus vínculos familiares con raíces tunecinas y marroquíes.
Tras el primer gol, Suecia cedió terreno y permitió el crecimiento de Túnez. Sin embargo, en una rápida transición ofensiva encontró el 2-0 al minuto 30. Viktor Gyökeres recibió un balón largo, logró prolongarlo para Alexander Isak, quien superó al último defensor y definió ante la salida del guardameta Mouhib Chamakh.
Gyökeres también había participado en la acción que derivó en el primer tanto, luego de que un remate suyo fuera rechazado sobre la línea antes de quedar servido para Ayari.
Cuando parecía que los europeos tenían el partido bajo control, Túnez descontó al minuto 43. Omar Rakik aprovechó un centro desde la derecha y conectó de cabeza para marcar el 2-1.
En la segunda mitad, el impulso del descuento llevó a los tunecinos a adelantar líneas, pero un error en la salida de Ellyes Skhiri permitió a Isak recuperar el balón y asistir a Gyökeres, quien convirtió el 3-1 al minuto 59.
La victoria sueca terminó de consolidarse en los minutos finales. Mattias Svanberg amplió la diferencia al 86′, tras una revisión del VAR, y Yasin Ayari selló la goleada con su segundo tanto de la noche en el tiempo agregado (90+6′), estableciendo el definitivo 5-1.
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Costa de Marfil vence a Ecuador con un agónico gol al minuto 90
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Costa de Marfil debutó con victoria en la Copa del Mundo Norteamérica 2026 al imponerse 1-0 sobre Ecuador en un encuentro marcado por las múltiples ocasiones de gol y cuatro disparos que impactaron en los postes.
El partido ofreció oportunidades para ambos equipos, aunque la falta de precisión y la intervención de los palos impidieron que el marcador se moviera durante gran parte del compromiso.
Ecuador estuvo cerca de abrir el marcador en la primera mitad. Al minuto 22, John Yeboah estrelló un remate en el travesaño, mientras que siete minutos después Alan Minda también vio cómo su disparo impactó en el poste.
La selección ecuatoriana generó peligro principalmente a través de Enner Valencia, Gonzalo Plata y Yeboah, quienes buscaron romper la igualdad antes del descanso.
En la segunda mitad, los postes también negaron el gol a ambos equipos. Enner Valencia estuvo cerca de marcar con un potente disparo desde un ángulo cerrado, mientras que al minuto 51 Elye Wahi impactó el travesaño para Costa de Marfil.
Cuando el empate parecía definitivo, Amad Diallo apareció al minuto 90 para anotar el único gol del encuentro y darle los tres puntos a la selección marfileña.
Con este resultado, Costa de Marfil suma sus primeros tres puntos y comparte el liderato del Grupo E junto a Alemania.