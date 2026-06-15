Bélgica y Egipto empatan en su debut en la Copa del Mundo 2026

Foto: Cortesía

Suecia inició con autoridad su participación en el Mundial Norteamérica 2026 al imponerse por 5-1 sobre Túnez y colocarse como líder del Grupo F tras el debut de ambas selecciones.

El conjunto sueco necesitó apenas media hora para encaminar la victoria. Aunque no dominó ampliamente las acciones, logró golpear con rapidez y administrar la ventaja frente a una selección tunecina que mostró dificultades para generar peligro, aunque consiguió descontar y mantener cierta incertidumbre durante algunos momentos del encuentro disputado en Monterrey, México.

La apertura del marcador llegó al minuto 7, cuando Yasin Ayari aprovechó una serie de rechaces en los linderos del área y definió con un potente disparo de derecha. Pese a la celebración de la afición sueca, el mediocampista festejó con mesura debido a sus vínculos familiares con raíces tunecinas y marroquíes.

Tras el primer gol, Suecia cedió terreno y permitió el crecimiento de Túnez. Sin embargo, en una rápida transición ofensiva encontró el 2-0 al minuto 30. Viktor Gyökeres recibió un balón largo, logró prolongarlo para Alexander Isak, quien superó al último defensor y definió ante la salida del guardameta Mouhib Chamakh.

Gyökeres también había participado en la acción que derivó en el primer tanto, luego de que un remate suyo fuera rechazado sobre la línea antes de quedar servido para Ayari.

Cuando parecía que los europeos tenían el partido bajo control, Túnez descontó al minuto 43. Omar Rakik aprovechó un centro desde la derecha y conectó de cabeza para marcar el 2-1.

En la segunda mitad, el impulso del descuento llevó a los tunecinos a adelantar líneas, pero un error en la salida de Ellyes Skhiri permitió a Isak recuperar el balón y asistir a Gyökeres, quien convirtió el 3-1 al minuto 59.

La victoria sueca terminó de consolidarse en los minutos finales. Mattias Svanberg amplió la diferencia al 86′, tras una revisión del VAR, y Yasin Ayari selló la goleada con su segundo tanto de la noche en el tiempo agregado (90+6′), estableciendo el definitivo 5-1.

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