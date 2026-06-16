Uruguay rescata un empate ante Arabia Saudita en su debut mundialista

Foto: Cortesía

Una de las selecciones señaladas como favoritas para dar la sorpresa en la Copa del Mundo Norteamérica 2026, Bélgica, no logró imponerse en su debut y terminó igualando ante Egipto.

Los Faraones mostraron una buena movilidad de juego y, durante varios tramos del encuentro, lograron acorralar a los Diablos Rojos, generando la sensación de que podían quedarse con la victoria. Incluso, en términos de llegadas al arco, Egipto registró más oportunidades que su rival y mantuvo constante peligro sobre la portería belga.

El primer gol del partido llegó al minuto 20, cuando Emam Ashour sacó un disparo desde fuera del área que, pese al intento de Thibaut Courtois por evitarlo, terminó en el fondo de la red para adelantar a Egipto.

La anotación representó un duro golpe para Bélgica, que intentó reaccionar con aproximaciones al área rival, aunque sin encontrar claridad en su juego.

En la segunda mitad, Egipto estuvo cerca de ampliar la ventaja con un cabezazo de Mohamed Salah, pero Courtois logró desviar el balón.

Ante la necesidad de empatar, los Diablos Rojos recurrieron a la experiencia de Romelu Lukaku, quien ingresó de cambio al minuto 65. Apenas unos segundos después de entrar al terreno de juego, se posicionó en el área egipcia para recibir un centro a ras de césped.

En su intento por desviar el balón, el lateral derecho Mohamed Hany terminó enviándolo al fondo de su propia portería, decretando el empate para Bélgica.

Con este resultado, quedan abiertas las posibilidades para que Nueva Zelanda o Irán asuman el liderato del grupo en su respectivo encuentro.

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