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Uruguay rescata un empate ante Arabia Saudita en su debut mundialista
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Uruguay tuvo que exigirse más de lo previsto en su debut mundialista y logró rescatar un punto al empatar 1-1 frente a Arabia Saudita, en un resultado que dejó abierto el panorama del grupo H.
El conjunto árabe apostó por un planteamiento práctico, replegándose en su propio campo y permitiendo que Uruguay manejara la posesión del balón. Sin embargo, cuando encontró espacios para atacar, aprovechó sus oportunidades de manera efectiva.
Durante la primera mitad, Uruguay generó varias ocasiones claras de gol sobre la portería defendida por Mohammed Al-Owais. Los delanteros Darwin Núñez y Federico Viñas fueron las principales referencias ofensivas de la selección sudamericana, aunque el guardameta saudí respondió con solvencia bajo los tres palos.
Arabia Saudita mejoró su rendimiento en los últimos 10 minutos del primer tiempo al adelantar sus líneas y dificultar la salida del equipo charrúa. Esa presión derivó en un tiro de esquina al minuto 40. Tras el cobro, un potente cabezazo dentro del área fue rechazado por el veterano Fernando Muslera.
No obstante, el rebote quedó servido para Abdulelah Al-Amri, quien aprovechó la oportunidad y, pese al intento de reacción de Muslera, envió el balón al fondo de la red para marcar el 1-0 a favor de Arabia Saudita.
La anotación representó un duro golpe para Uruguay, que en la segunda mitad lanzó toda su artillería ofensiva en busca de la igualdad.
El complemento se convirtió en un constante asedio de la selección celeste sobre el área rival, mientras Arabia Saudita reforzó su defensa y apostó por los contragolpes para generar peligro.
La insistencia uruguaya tuvo recompensa al minuto 80, cuando Maximiliano Araujo aprovechó un mal rechazo de Mohammed Al-Owais y definió con un potente disparo entre el guardameta y el poste derecho para establecer el empate.
Pese a la presión ejercida por Uruguay durante los minutos finales, el marcador no volvió a moverse y ambas selecciones terminaron repartiendo puntos.
El resultado mantiene completamente abierto el grupo H, ya que en el otro encuentro de la jornada España y Cabo Verde empataron 0-0, por lo que las cuatro selecciones suman un punto.
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Nueva Zelanda e Irán protagonizan un vibrante empate 2-2 en el grupo G
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Lo que parecía ser uno de los encuentros menos atractivos de la jornada terminó convirtiéndose en uno de los más emocionantes. Nueva Zelanda e Irán protagonizaron un intenso duelo que concluyó con un empate 2-2, resultado que mantuvo la incertidumbre en el grupo G.
Desde los primeros minutos, ambas selecciones mostraron una propuesta ofensiva. Por el conjunto oceánico, el veterano Chris Wood se convirtió en la principal referencia en ataque, mientras que Mehdi Taremi lideró las acciones ofensivas de la representación iraní.
El primer gol del encuentro llegó por medio de Nueva Zelanda. Elijah Just aprovechó una combinación dentro del área junto a Wood y definió un balón filtrado para adelantar a su selección y desatar la celebración de los aficionados.
Irán reaccionó antes del descanso y encontró la igualdad al minuto 32. Ramin Rezaeian aprovechó un rebote dentro del área para enviar el balón al fondo de la red y establecer el 1-1.
En la segunda mitad, Nueva Zelanda volvió a tomar la ventaja. Al minuto 54, Elijah Just repitió la fórmula al asociarse nuevamente con Chris Wood y firmó su doblete para colocar el 2-1 en el marcador.
Sin embargo, la selección iraní mantuvo su intensidad y continuó buscando el empate. El esfuerzo tuvo recompensa al minuto 63, cuando Mohammad Mohebi ganó un balón aéreo y definió con precisión para decretar el 2-2 definitivo.
La igualdad dejó abierto el grupo G, ya que Bélgica y Egipto también empataron en su respectivo encuentro, por lo que las cuatro selecciones suman un punto.
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Bélgica y Egipto empatan en su debut en la Copa del Mundo 2026
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Una de las selecciones señaladas como favoritas para dar la sorpresa en la Copa del Mundo Norteamérica 2026, Bélgica, no logró imponerse en su debut y terminó igualando ante Egipto.
Los Faraones mostraron una buena movilidad de juego y, durante varios tramos del encuentro, lograron acorralar a los Diablos Rojos, generando la sensación de que podían quedarse con la victoria. Incluso, en términos de llegadas al arco, Egipto registró más oportunidades que su rival y mantuvo constante peligro sobre la portería belga.
El primer gol del partido llegó al minuto 20, cuando Emam Ashour sacó un disparo desde fuera del área que, pese al intento de Thibaut Courtois por evitarlo, terminó en el fondo de la red para adelantar a Egipto.
La anotación representó un duro golpe para Bélgica, que intentó reaccionar con aproximaciones al área rival, aunque sin encontrar claridad en su juego.
En la segunda mitad, Egipto estuvo cerca de ampliar la ventaja con un cabezazo de Mohamed Salah, pero Courtois logró desviar el balón.
Ante la necesidad de empatar, los Diablos Rojos recurrieron a la experiencia de Romelu Lukaku, quien ingresó de cambio al minuto 65. Apenas unos segundos después de entrar al terreno de juego, se posicionó en el área egipcia para recibir un centro a ras de césped.
En su intento por desviar el balón, el lateral derecho Mohamed Hany terminó enviándolo al fondo de su propia portería, decretando el empate para Bélgica.
Con este resultado, quedan abiertas las posibilidades para que Nueva Zelanda o Irán asuman el liderato del grupo en su respectivo encuentro.
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España empata ante Cabo Verde en su debut en el Mundial 2026
España inició su camino en la Copa del Mundo 2026 con un empate ante una aguerrida selección de Cabo Verde, que en su debut logró sumar su primer punto en el torneo.
La selección española, conocida como la “Furia Roja”, dominó gran parte del encuentro, con posesión de balón, movilidad ofensiva y múltiples llegadas al área rival. Sin embargo, la ordenada disposición defensiva de Cabo Verde, que optó por replegarse en su propio campo, impidió que los ibéricos encontraran el camino hacia el gol.
Durante el primer tiempo, España apostó por circular el balón a lo ancho del estadio de Atlanta, con la intención de abrir espacios mediante las proyecciones de Marc Cucurella y Ferrán Torres. No obstante, el delantero Mikel Oyarzabal no estuvo preciso en la definición y desaprovechó las ocasiones generadas.
Cabo Verde no logró generar acciones de peligro en ataque, mientras que la defensa española fue poco exigida durante esa etapa del encuentro.
En la segunda mitad, España realizó ajustes ofensivos con el ingreso de Lamine Yamal, quien se ubicó por la banda derecha, su posición habitual. Sin embargo, el atacante no logró superar la doble marca impuesta por la defensa caboverdiana.
El empate representa un resultado adverso para España, que ahora se ve obligada a buscar la victoria en sus próximos encuentros ante Arabia Saudita y Uruguay para mantener opciones de avanzar a la fase de grupos.