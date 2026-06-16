Negocios
Junior Achievement El Salvador conecta talento joven con el mundo
Junior Achievement El Salvador se complace en anunciar que el joven salvadoreño Winston Damian Cruz Bonilla, de 15 años, ha sido seleccionado para representar a El Salvador en la National Flight Academy 2026, una experiencia internacional de formación en aviación, liderazgo, innovación y tecnología que se desarrollará del 21 al 26 de junio en Pensacola, Florida, Estados Unidos.
Winston fue seleccionado como resultado de la convocatoria regional impulsada por Junior Achievement Américas en alianza con Delta Air Lines, a través de un proceso competitivo en el que participaron jóvenes de distintos países de América Latina y el Caribe.
Este logro refleja el compromiso de Junior Achievement El Salvador con el desarrollo del talento joven y la generación de oportunidades que permiten a las nuevas generaciones ampliar sus horizontes, fortalecer sus habilidades y prepararse para los desafíos del futuro.
A través de su Ecosistema, Junior Achievement El Salvador acompaña a los jóvenes en diferentes etapas de su desarrollo: en JA Kids se descubre y exploran sus intereses y talentos; en JA Educación se desarrolla y fortalecen conocimientos y habilidades; en JA Lab se potencia e impulsa su crecimiento personal, académico y profesional; y en JA Comunidad se conecta a oportunidades de alcance nacional e internacional.
«La participación de Winston demuestra que el talento salvadoreño puede destacar en escenarios internacionales cuando cuenta con las herramientas y oportunidades adecuadas para desarrollar su potencial», expresó Ricardo Monterroza, Director Ejecutivo de Junior Achievement El Salvador.
Empresarial
Cómo transformar clientes en fans: la clave de ADEN y Banco Cuscatlán para fortalecer los negocios
El experto internacional Javier Martínez, con trayectoria en Disney, Atlético de Madrid y Manchester City, compartió en El Salvador experiencias y herramientas para fortalecer la conexión emocional con las audiencias y generar crecimiento sostenible.
En un entorno donde las organizaciones buscan generar relaciones más sólidas con sus audiencias, ADEN International Business School y Banco Cuscatlán desarrollaron la conferencia internacional “De Clientes a Fans”, un espacio orientado a compartir herramientas para fortalecer la conexión emocional con los clientes y convertirla en una ventaja competitiva.
La actividad contó con la participación de Javier Martínez, fundador de THE FAN MAKER Inc. y referente internacional en Fan Experience Management. A lo largo de más de 25 años de trayectoria, ha liderado iniciativas enfocadas en la construcción de comunidades, la fidelización de audiencias y la creación de experiencias memorables para algunas de las organizaciones más reconocidas del mundo.
Durante la conferencia, Martínez compartió casos reales y aprendizajes sobre cómo algunas de las organizaciones más exitosas del mundo han logrado transformar clientes en verdaderos fans, fortaleciendo su lealtad y construyendo relaciones sostenibles a largo plazo.
Asimismo, destacó la importancia de construir experiencias memorables, generar sentido de pertenencia y fortalecer la conexión emocional con las audiencias como elementos clave para diferenciarse en mercados cada vez más competitivos.
“En Banco Cuscatlán creemos en la importancia de impulsar espacios que promuevan la formación y el desarrollo de líderes empresariales, acercando conocimiento y experiencias de nivel internacional al país”, expresó Ximena Robin, Gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Banco Cuscatlán.
“Las organizaciones ya no compiten únicamente por participación de mercado; compiten por generar conexiones significativas”, destacó Patricia González de Trillos, Executive Director de ADEN International Business School, en el marco de una gira regional desarrollada por ADEN en Centroamérica.
Negocios
CHEF de Restaurante Kalpataru, RAFAEL BOLAÑOS MIRANDA RECIBE EL RECONOCIMIENTO “CHEF DEL AÑO 2026” OTORGADO POR La Asociación de Restaurantes de El Salvador-ARES
El Chef Rafael Bolaños Miranda recibe el reconocimiento “Chef del Año 2026” durante los Premios ARES a la Excelencia 2026. Lo acompañan el presidente de ARES, chef Leo Guzmán, representantes del sector gastronómico nacional y autoridades vinculadas al desarrollo turístico del país. El galardón reconoce más de tres décadas de trayectoria promoviendo la gastronomía saludable, la innovación culinaria y el bienestar integral desde Kalpataru.
En una ceremonia que reunió a destacadas personalidades de los sectores gastronómico, turístico, empresarial y cultural del país, el chef Rafael Bolaños Miranda, del Restaurante Kalpataru, recibió el reconocimiento Chef del Año 2026, otorgado por la Asociación de Restaurantes de El Salvador (ARES), en reconocimiento a su sobresaliente trayectoria profesional y sus aportes al desarrollo de la gastronomía salvadoreña.
La distinción fue entregada por el presidente de ARES, Chef Leo Guzmán, durante la ceremonia de los Premios ARES a la Excelencia 2026, uno de los máximos reconocimientos otorgados por el gremio restaurantero nacional.
El evento contó además con la presencia de autoridades y representantes de las instituciones responsables de impulsar las iniciativas turísticas del país, quienes destacaron el papel fundamental de la gastronomía en la construcción de identidad, el fortalecimiento de la oferta turística nacional y la proyección de El Salvador como destino cultural y gastronómico.
El reconocimiento otorgado a Rafael Bolaños honra una trayectoria de más de tres décadas dedicadas a la promoción de una alimentación saludable, consciente y sostenible. Desde Kalpataru, ha impulsado una propuesta gastronómica innovadora basada en ingredientes frescos, productos naturales, procesos artesanales y una visión integral del bienestar humano.
A lo largo de su carrera, el chef Bolaños ha demostrado que la gastronomía saludable puede combinar excelencia culinaria, creatividad, sabor y nutrición, contribuyendo a transformar la percepción de la cocina vegetariana y posicionando a Kalpataru como un referente nacional para quienes buscan una alimentación equilibrada y respetuosa con el medio ambiente.
La ceremonia fue enriquecida por la participación artística del reconocido tenor salvadoreño Enrique Mancía, productor del programa Clásicos Renovados de Radio Clásica 103.3 FM, quien ofreció una presentación musical que aportó solemnidad, elegancia y un especial realce a la celebración.
Para Kalpataru, este reconocimiento constituye también un homenaje al trabajo colectivo de colaboradores, productores, proveedores, clientes y aliados que durante más de treinta y cinco años han acompañado la construcción de un proyecto que integra gastronomía, bienestar, cultura y sostenibilidad.
Al recibir la distinción, Rafael Bolaños expresó su agradecimiento a ARES y a todas las personas que han formado parte de este recorrido profesional, reiterando su compromiso con una gastronomía que contribuya al bienestar de las personas y al desarrollo del país.
Más allá de un reconocimiento individual, este galardón representa una valoración del aporte que la gastronomía puede realizar al desarrollo cultural, turístico y económico de El Salvador, así como una invitación a seguir construyendo una cultura alimentaria más saludable, consciente y sostenible.
Sobre el Chef Rafael Bolaños Miranda
Con más de treinta años de experiencia profesional, Rafael Bolaños Miranda ha dedicado su carrera a la investigación, creación y promoción de propuestas gastronómicas saludables. Su trabajo al frente de Kalpataru ha contribuido a posicionar la alimentación consciente como una alternativa atractiva, accesible y de alta calidad, convirtiéndolo en uno de los referentes más respetados de la gastronomía saludable salvadoreña.
Sobre Kalpataru
Fundado hace más de 35 años, Kalpataru es un restaurante y plaza cultural que promueve una filosofía de bienestar integral basada en la alimentación saludable, el arte, la cultura y el respeto por la naturaleza. Su propuesta combina gastronomía, actividades culturales, educación para la salud y espacios de convivencia comunitaria, consolidándose como uno de los proyectos más emblemáticos de su tipo en El Salvador.
Negocios
Riesgos emergentes ponen a prueba la resiliencia de la industria de alimentos y bebidas en la región
Seguridad alimentaria, cadena de suministro y ciberseguridad figuran entre los principales desafíos que marcarán el futuro del sector, según análisis presentado por WTW durante el CIAB 2026.
Los principales riesgos que están redefiniendo el futuro de la industria de alimentos y bebidas en la región fueron abordados durante el Congreso Industrial de Alimentos y Bebidas (CIAB 2026), organizado por la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), un espacio que reunió a líderes y especialistas para analizar los desafíos relacionados con la competitividad, la sostenibilidad y la innovación.
Como experto invitado, Román Mesuraca, Líder de Property & Casualty e Industria de Alimentos y Bebidas para Latinoamérica de WTW, impartió la conferencia central “De la interrupción a la resiliencia: riesgos que redefinen la industria de alimentos y bebidas”, donde compartió las principales tendencias de riesgo identificadas a nivel global, analizó el panorama que enfrenta el sector y presentó soluciones estratégicas para su mitigación y transferencia. El encuentro también contó con la participación de Eduardo Barrientos, Gerente General de WTW.
Tendencias globales: Seguridad, cadena de suministro y ciberseguridad
A partir de los resultados de la Encuesta Global de Agro, Alimentos y Bebidas 2026 de WTW, la cual recopiló la visión de 450 tomadores de decisión senior de compañías globales con facturaciones anuales superiores a los USD 4,000 millones, Román Mesuraca expuso los tres riesgos principales proyectados para los próximos tres a cinco años:
- Seguridad alimentaria y contaminación de productos: Las inquietudes en esta materia han aumentado respecto a 2024, como reflejo directo de un incremento en el número de retiros de productos del mercado (recalls).
- Vulnerabilidades en la cadena de suministro: En un entorno internacional de elevada volatilidad, las empresas muestran una profunda preocupación por las debilidades logísticas estructurales.
- Riesgos cibernéticos: La creciente dependencia de tecnologías operativas avanzadas y la nula tolerancia ante los tiempos de inactividad han convertido a este sector en un objetivo prioritario para la ciberdelincuencia.
A estas amenazas se suman presiones internas y externas acentuadas por acontecimientos globales, tales como el alza en los costos de insumos y mano de obra , las disputas arancelarias o restricciones al transporte marítimo, y el impacto de fenómenos meteorológicos extremos (sequías, incendios y tormentas) que están transformando la producción agrícola.
El Salvador y la región ante el desafío de la sostenibilidad
En el marco local, Mesuraca destacó que El Salvador considera al sector de alimentos y bebidas como uno de sus principales motores industriales y de comercio exterior. Con cifras consolidadas al cierre de 2025, las exportaciones de esta industria en el país alcanzaron los USD 916.8 millones, lo que representa un crecimiento del +9.6% en comparación con el año anterior y equivale a más del 14% de las exportaciones nacionales totales. Asimismo, la producción bruta del sector supera los USD 5,000 millones, impulsada por rubros clave como el azúcar, el café y los alimentos procesados.
No obstante, la ponencia subrayó la vulnerabilidad estructural que afronta la plataforma agroindustrial salvadoreña frente al cambio climático y la dependencia externa de insumos. En este sentido, Mesuraca enfatizó la necesidad de avanzar hacia una transformación productiva que reduzca el impacto ambiental y asegure el cumplimiento de estándares internacionales, en sintonía con las exigencias de mercados clave como Estados Unidos, Europa y Asia.
De la vulnerabilidad a la oportunidad
A pesar del complejo mapa de riesgos, la perspectiva de WTW identifica motores de crecimiento a corto plazo. Las oportunidades para los próximos dos años se concentran en la priorización de productos con una excelente relación calidad-precio para responder a las presiones del coste de la vida, la inversión en inteligencia artificial y automatización, y el auge de los productos orgánicos y orientados a la salud y el bienestar.
Para capitalizar estas oportunidades, Román Mesuraca instó a las organizaciones a fortalecer su resiliencia mediante el uso de análisis de datos especializados, modelación de riesgo climático adaptada a cada ubicación y coberturas de seguros estructuradas a la medida, resguardando así tanto la continuidad operativa como la reputación corporativa de las empresas.
El Congreso Industrial de Alimentos y Bebidas, ofreció una oportunidad única para explorar las últimas tecnologías, las tendencias emergentes de consumo y los avances en sostenibilidad. Además, abordó temas clave como la seguridad alimentaria, la personalización de productos y el impacto transformador de la digitalización en la Industria.