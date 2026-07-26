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FOTOS | Incendio consume dos locales comerciales en plaza de Jucuapa, Usulután
Un incendio estructural consumió dos locales comerciales durante la mañana de este domingo en la plaza Somoza, ubicada en el distrito de Jucuapa, del municipio de Usulután Norte, informó el Cuerpo de Bomberos de El Salvador (CBES).
La institución bomberil detalló que realizó labores para controlar y extinguir el fuego, además de ejecutar maniobras para evitar que las llamas avanzaran hacia estructuras cercanas.
“Realizamos maniobras de control y liquidación para extinguir el fuego y realizar el corte de avance hacia estructuras aledañas”, comunicó el CBES.
Las autoridades no reportaron personas fallecidas ni lesionadas a causa del siniestro, por lo que únicamente se registraron daños materiales.
🚨 Sofocamos incendio estructural en dos locales comerciales de la📍Plaza Somoza, Jucuapa, Usulután.
🧑🚒👉 Realizamos maniobras de control y liquidación para extinguir el fuego y realizar el corte de avance hacia estructuras aledañas.
Emergencias: 📞9️⃣1️⃣3️⃣🚒💨 pic.twitter.com/jThFBUXsKt
— Bomberos El Salvador 🧑🚒🚒🇸🇻 (@BomberosSV) July 26, 2026
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Capturan a sujeto que era buscado desde 2012 por quitarle la vida a su expareja
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Nelson Alberto Mármol, quien tenía una orden de captura vigente por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de su expareja.
De acuerdo con la institución policial, el hecho por el que es señalado ocurrió en 2012 en San Pedro Masahuat, La Paz Oeste.
La PNC detalló que el sujeto se encontraba prófugo de la justicia en Guatemala, pero mediante la coordinación entre las instituciones policiales de ambos países fue detenido en territorio guatemalteco y posteriormente entregado a El Salvador en la frontera Las Chinamas, en Ahuachapán.
La institución indicó que Mármol será puesto a disposición de un juzgado de Zacatecoluca para que enfrente el proceso judicial correspondiente por el delito atribuido.
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Dos jóvenes resultan lesionados tras accidente de motocicleta en carretera Panamericana
Dos jóvenes resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital luego de sufrir un accidente de motocicleta durante la madrugada de este domingo sobre el kilómetro 30 de la carretera Panamericana, a la altura de Ciudad Marsella, en Quezaltepeque, La Libertad.
Los lesionados fueron identificados como Cesia Merari Sandoval, de 25 años de edad, y Gerson Daniel Flores, de 21 años.
De acuerdo con Comandos de Salvamento (CS) de la seccional de Quezaltepeque, Sandoval presentaba una herida cortante extensa con compromiso de tejidos blandos en el tercio distal del muslo izquierdo, además de múltiples laceraciones y abrasiones en ambas extremidades superiores e inferiores.
Mientras que Flores sufrió múltiples laceraciones y abrasiones en ambas extremidades superiores e inferiores, así como lesiones en la región del tórax.
Comandos de Salvamento detalló, con base en versiones de terceros, que el conductor de la motocicleta y su acompañante perdieron el control del vehículo, lo que provocó que impactaran contra los separadores de la carretera.
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Bomberos sofocan incendios en locales comerciales y un vehículo este domingo
El Cuerpo de Bomberos de El Salvador informó que ha atendido dos emergencias por incendios durante la jornada de este domingo, sin que se reporten personas fallecidas.
La primera emergencia ocurrió en la plaza Somoza, en Jucuapa, Usulután, donde equipos de Bomberos sofocaron un incendio estructural registrado en dos locales comerciales.
«Realizamos maniobras de control y liquidación para extinguir el fuego y realizar el corte de avance hacia estructuras aledañas», informó la institución a través de una publicación en la red social X.
El segundo incidente ocurrió durante la madrugada en la calle antigua a Nejapa, en San Salvador Oeste, donde Bomberos atendió un incendio en un vehículo.
«Atendimos reporte de incendio en vehículo (…) Realizamos labores de liquidación y enfriamiento del automóvil», comunicó la institución.