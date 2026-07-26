FOTOS | Incendio consume dos locales comerciales en plaza de Jucuapa, Usulután

Dos jóvenes resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital luego de sufrir un accidente de motocicleta durante la madrugada de este domingo sobre el kilómetro 30 de la carretera Panamericana, a la altura de Ciudad Marsella, en Quezaltepeque, La Libertad.

Los lesionados fueron identificados como Cesia Merari Sandoval, de 25 años de edad, y Gerson Daniel Flores, de 21 años.

De acuerdo con Comandos de Salvamento (CS) de la seccional de Quezaltepeque, Sandoval presentaba una herida cortante extensa con compromiso de tejidos blandos en el tercio distal del muslo izquierdo, además de múltiples laceraciones y abrasiones en ambas extremidades superiores e inferiores.

Mientras que Flores sufrió múltiples laceraciones y abrasiones en ambas extremidades superiores e inferiores, así como lesiones en la región del tórax.

Comandos de Salvamento detalló, con base en versiones de terceros, que el conductor de la motocicleta y su acompañante perdieron el control del vehículo, lo que provocó que impactaran contra los separadores de la carretera.

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