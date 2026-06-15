Internacionales
Busero de Guatemala transmite el Mundial a los pasajeros
La fiebre por la Copa del Mundo se vive en distintos espacios y el transporte colectivo no ha sido la excepción, al sumarse a la emoción de los partidos.
En Guatemala, el conductor de una unidad de transporte sorprendió a los usuarios al instalar un televisor dentro del vehículo para transmitir los encuentros de la Copa del Mundo mientras realiza los viajes.
Los pasajeros que se transportan en esta unidad viajan atentos a los partidos, y, según el relato del conductor, varios usuarios se han pasado de su destino debido a la concentración en los encuentros mundialistas.
La iniciativa ha generado reacciones en redes sociales, donde algunos internautas han aplaudido la propuesta del trabajador del transporte, mientras que otros la han criticado al considerar que podría representar una distracción para el conductor y aumentar el riesgo de accidentes de tránsito.
Internacionales
Hecho violento deja cuatro muertos, entre ellos una menor de edad
Honduras continúa sumergida en la ola de violencia, luego de un hecho violento registrado en la comunidad de Tulanguare, municipio de Yoro, que dejó preliminarmente cuatro personas fallecidas.
El caso ha generado consternación entre los habitantes de la zona, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
Según información conocida este lunes, entre las víctimas se encuentran Mario Macedo, Carmen Lobo y una menor de edad.
Las autoridades policiales informaron además sobre el hallazgo de otra persona sin vida en el sector de La Aguja, en Tulanguare, lo que elevó a cuatro el número de fallecidos vinculados preliminarmente a este hecho.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado de manera oficial la identidad de una de las víctimas ni han brindado detalles sobre las circunstancias en que ocurrieron las muertes.
Un portavoz de la Policía local indicó: «Desconocidos llegaron hasta la vivienda de esta familia y, desafortunadamente, les han quitado la vida usando armas de fuego».
Internacionales
VIDEO | Líder del Tren de Aragua muere en ataque de EE.UU.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, señalado como líder de la organización criminal Tren de Aragua, durante una operación militar estadounidense realizada en coordinación con autoridades venezolanas.
A través de su red Truth Social, Trump afirmó que el Comando Sur de Estados Unidos ejecutó un “ataque rápido y letal” contra Guerrero Flores. Asimismo, indicó que la acción se llevó a cabo en cooperación con Venezuela, aunque no precisó el lugar exacto donde ocurrió la operación.
El mandatario sostuvo que, tras esta operación, los integrantes del Tren de Aragua ya no cuentan con un refugio seguro en Venezuela. Su publicación estuvo acompañada por un video de aproximadamente 10 segundos en el que se observa una vista aérea de una estructura rodeada de vegetación y una posterior explosión que genera una nube de humo. En las imágenes no se distinguen personas.
Estados Unidos ha catalogado al Tren de Aragua como una organización terrorista. La estructura criminal mantiene presencia en varios países de América Latina y ha sido señalada por diversas actividades delictivas transnacionales.
Internacionales
Cinco muertos en accidente de un avión de transporte militar
Cinco soldados murieron este sábado tras el accidente de un avión de transporte militar de la Fuerza Aérea de la India cuando intentaba aterrizar en una base aérea ubicada en Jorhat, en el noreste del país, informó el ejército mediante un comunicado oficial.
La Fuerza Aérea india expresó sus condolencias por la muerte de los militares y confirmó que la aeronave involucrada era un modelo AN-32. Las autoridades no proporcionaron detalles sobre la identidad de las víctimas.
Asimismo, se informó que fue ordenada una investigación para determinar las causas del accidente. Imágenes difundidas por medios de comunicación locales muestran una densa columna de humo negro y los restos de la aeronave dispersos en varios fragmentos.
El accidente ocurre en una base que ya había sido escenario de otro siniestro en 2019, cuando un avión Antonov AN-32 que había despegado de Jorhat se estrelló cerca de la frontera con China, dejando 13 fallecidos. Actualmente, la Fuerza Aérea india mantiene en servicio alrededor de un centenar de estos aviones bimotores de fabricación rusa para misiones de transporte.