Busero de Guatemala transmite el Mundial a los pasajeros

Honduras continúa sumergida en la ola de violencia, luego de un hecho violento registrado en la comunidad de Tulanguare, municipio de Yoro, que dejó preliminarmente cuatro personas fallecidas.

El caso ha generado consternación entre los habitantes de la zona, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Según información conocida este lunes, entre las víctimas se encuentran Mario Macedo, Carmen Lobo y una menor de edad.

Las autoridades policiales informaron además sobre el hallazgo de otra persona sin vida en el sector de La Aguja, en Tulanguare, lo que elevó a cuatro el número de fallecidos vinculados preliminarmente a este hecho.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado de manera oficial la identidad de una de las víctimas ni han brindado detalles sobre las circunstancias en que ocurrieron las muertes.

Un portavoz de la Policía local indicó: «Desconocidos llegaron hasta la vivienda de esta familia y, desafortunadamente, les han quitado la vida usando armas de fuego».

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