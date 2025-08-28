Nacionales -deportes
VIDEO | Agustín “Tín” Ruiz anuncia su retiro de la Selecta de Playa tras 20 años de carrera
Después de 20 años de trayectoria, Agustín “Tin” Ruiz confirmó su retiro de La Selecta de Playa, destacando que es momento de dar paso a las nuevas generaciones.
“Son 20 años, hay que darle paso a los jóvenes. Llegó hasta aquí mi ciclo, solo queda enseñarles a las nuevas generaciones que sigan por el buen camino en el deporte y puedan representar al país”, declaró Ruiz, originario de la isla La Pirraya.
El jugador agradeció a Dios y a la afición que lo apoyó durante toda su carrera y adelantó que continuará vinculado al deporte a través de la enseñanza de niños y jóvenes, para fomentar la práctica del fútbol playa y la representación del país en futuras competencias.
Alianza FC queda eliminado de la Copa Centroamericana y deja limpio el vestuario visitante
Alianza FC quedó fuera de la Copa Centroamericana tras perder ante Plaza Amador, líder del Grupo A, en un partido disputado en el estadio Rommel Fernández, Panamá. El único gol del encuentro, anotado por Everardo Rose al minuto 39, selló la eliminación del equipo salvadoreño.
Con este resultado, Alianza finalizó en el cuarto lugar del grupo con cuatro puntos, tras registrar una victoria, un empate y dos derrotas.
Pese a la derrota, el club salvadoreño destacó por su gesto deportivo: al concluir el encuentro, dejó completamente limpio el vestuario visitante, mostrando respeto hacia el equipo local.
Enrico Dueñas quiere ser campeón con Alianza
Desde el Bar del estadio Cuscatlán y teniendo como fondo la cancha y los graderíos, se realizó la foto oficial de Enrico Dueñas, como nuevo jugador del Alianza FC, quien fichó por un año con este equipo. Aceptó que está oportunidad también lo acerque más a Selección.
El jugador, de origen neerlandés, confesó su objetivo en este equipo: «vengo a ser campeón con Alianza», dijo en la conferencia que se llevó a cabo en el estadio, horas antes de que el equipo enfrentará al FAS, por la jornada 7 del Apertura 2025.
«Estoy muy emocionado por estar acá, estoy muy emocionado por poder jugar y tener minutos en este equipo», dijo.
Dueñas portará el número 18 en su camisola, de lo que no hubo alguna explicación. Elmediocapista reconoció que aceptó jugar con este equipo, «Para mí, el sentimiento es lo más importante con las personas que tengo. Hablé con el presidente y le hable de mi sentimiento, por eso me decidí por jugar para Alianza».
Gonzalo Sibrián, presidente del equipo albo y quien estuvo a cargo de la presentación, explicó que esperan «que el debut de Enrico sea lo más pronto posible. Ya adelantamos la documentación y esperamos que a más tardar el miércoles estemos recibiendo su transferencia internacional. Físicamente el viene muy bien», dijo el dirigente paquidermo.
Dueñas es un jugador que se formó en el Vitesse de Países bajos, con quién debutó en la Primera División. También jugó en el FC Eindhoven, en la Segunda categoría, y en el Top Oss, de dónde llega a El Salvador. También tiene la experiencia de haber militado en el Cartagena B de España, cuarta división.
«He tenido experiencia en Europa, me ha ayudado mucho, algunas cosas son diferentes, pero la mayoría de las veces el juego es lo mismo, puedo aprender mucho de mis compañeros», cerró.
Concacaf mantiene decisión sobre sede para partidos eliminatorios de octubre
La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) informó a la afición y medios de comunicación, que recibió comunicación oficial de la Concacaf en la que se rechaza la solicitud presentada para reconsiderar el uso del Estadio Cuscatlán como sede de los partidos eliminatorios ante Panamá y Guatemala, programados para octubre de 2025.
En su nota, la Concacaf valoró los esfuerzos y la documentación técnica presentada por la FESFUT Y EDESSA, pero reafirmó que las garantías ofrecidas no eliminan completamente los riesgos operativos derivados del evento musical previsto para el 4 de octubre, situación que podría afectar la disponibilidad del terreno de juego en condiciones óptimas.
En cumplimiento con lo solicitado por Concacaf, la FESFUT confirmó que los partidos de octubre se disputarán en la sede alterna previamente registrada: el Estadio Nacional Jorge «el Mágico” González.