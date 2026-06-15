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España empata ante Cabo Verde en su debut en el Mundial 2026
España inició su camino en la Copa del Mundo 2026 con un empate ante una aguerrida selección de Cabo Verde, que en su debut logró sumar su primer punto en el torneo.
La selección española, conocida como la “Furia Roja”, dominó gran parte del encuentro, con posesión de balón, movilidad ofensiva y múltiples llegadas al área rival. Sin embargo, la ordenada disposición defensiva de Cabo Verde, que optó por replegarse en su propio campo, impidió que los ibéricos encontraran el camino hacia el gol.
Durante el primer tiempo, España apostó por circular el balón a lo ancho del estadio de Atlanta, con la intención de abrir espacios mediante las proyecciones de Marc Cucurella y Ferrán Torres. No obstante, el delantero Mikel Oyarzabal no estuvo preciso en la definición y desaprovechó las ocasiones generadas.
Cabo Verde no logró generar acciones de peligro en ataque, mientras que la defensa española fue poco exigida durante esa etapa del encuentro.
En la segunda mitad, España realizó ajustes ofensivos con el ingreso de Lamine Yamal, quien se ubicó por la banda derecha, su posición habitual. Sin embargo, el atacante no logró superar la doble marca impuesta por la defensa caboverdiana.
El empate representa un resultado adverso para España, que ahora se ve obligada a buscar la victoria en sus próximos encuentros ante Arabia Saudita y Uruguay para mantener opciones de avanzar a la fase de grupos.
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Suecia aplasta a Túnez con goleada 5-1 y toma el liderato del Grupo F
Foto: Cortesía
Suecia inició con autoridad su participación en el Mundial Norteamérica 2026 al imponerse por 5-1 sobre Túnez y colocarse como líder del Grupo F tras el debut de ambas selecciones.
El conjunto sueco necesitó apenas media hora para encaminar la victoria. Aunque no dominó ampliamente las acciones, logró golpear con rapidez y administrar la ventaja frente a una selección tunecina que mostró dificultades para generar peligro, aunque consiguió descontar y mantener cierta incertidumbre durante algunos momentos del encuentro disputado en Monterrey, México.
La apertura del marcador llegó al minuto 7, cuando Yasin Ayari aprovechó una serie de rechaces en los linderos del área y definió con un potente disparo de derecha. Pese a la celebración de la afición sueca, el mediocampista festejó con mesura debido a sus vínculos familiares con raíces tunecinas y marroquíes.
Tras el primer gol, Suecia cedió terreno y permitió el crecimiento de Túnez. Sin embargo, en una rápida transición ofensiva encontró el 2-0 al minuto 30. Viktor Gyökeres recibió un balón largo, logró prolongarlo para Alexander Isak, quien superó al último defensor y definió ante la salida del guardameta Mouhib Chamakh.
Gyökeres también había participado en la acción que derivó en el primer tanto, luego de que un remate suyo fuera rechazado sobre la línea antes de quedar servido para Ayari.
Cuando parecía que los europeos tenían el partido bajo control, Túnez descontó al minuto 43. Omar Rakik aprovechó un centro desde la derecha y conectó de cabeza para marcar el 2-1.
En la segunda mitad, el impulso del descuento llevó a los tunecinos a adelantar líneas, pero un error en la salida de Ellyes Skhiri permitió a Isak recuperar el balón y asistir a Gyökeres, quien convirtió el 3-1 al minuto 59.
La victoria sueca terminó de consolidarse en los minutos finales. Mattias Svanberg amplió la diferencia al 86′, tras una revisión del VAR, y Yasin Ayari selló la goleada con su segundo tanto de la noche en el tiempo agregado (90+6′), estableciendo el definitivo 5-1.
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Costa de Marfil vence a Ecuador con un agónico gol al minuto 90
Foto: Cortesía
Costa de Marfil debutó con victoria en la Copa del Mundo Norteamérica 2026 al imponerse 1-0 sobre Ecuador en un encuentro marcado por las múltiples ocasiones de gol y cuatro disparos que impactaron en los postes.
El partido ofreció oportunidades para ambos equipos, aunque la falta de precisión y la intervención de los palos impidieron que el marcador se moviera durante gran parte del compromiso.
Ecuador estuvo cerca de abrir el marcador en la primera mitad. Al minuto 22, John Yeboah estrelló un remate en el travesaño, mientras que siete minutos después Alan Minda también vio cómo su disparo impactó en el poste.
La selección ecuatoriana generó peligro principalmente a través de Enner Valencia, Gonzalo Plata y Yeboah, quienes buscaron romper la igualdad antes del descanso.
En la segunda mitad, los postes también negaron el gol a ambos equipos. Enner Valencia estuvo cerca de marcar con un potente disparo desde un ángulo cerrado, mientras que al minuto 51 Elye Wahi impactó el travesaño para Costa de Marfil.
Cuando el empate parecía definitivo, Amad Diallo apareció al minuto 90 para anotar el único gol del encuentro y darle los tres puntos a la selección marfileña.
Con este resultado, Costa de Marfil suma sus primeros tres puntos y comparte el liderato del Grupo E junto a Alemania.
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Japón rescata un empate ante Países Bajos en los minutos finales
Foto: Cortesía
Países Bajos y Japón empataron 2-2 en su debut en la Copa del Mundo 2026, en un encuentro del Grupo F en el que la selección europea estuvo en ventaja en dos ocasiones, pero no logró sostener el resultado.
La primera mitad estuvo marcada por la cautela de ambos equipos, que se dedicaron a estudiar a su rival y generaron pocas oportunidades de peligro. Las acciones más destacadas llegaron en el segundo tiempo.
El marcador se abrió al minuto 50, cuando el capitán neerlandés Virgil Van Dijk aprovechó una jugada aérea para conectar un cabezazo que terminó en el fondo de la red japonesa.
La respuesta asiática llegó siete minutos después. Keiko Nakamura ejecutó un disparo que fue desviado por la defensa de Países Bajos antes de ingresar al arco para establecer el empate.
La selección neerlandesa recuperó la ventaja al minuto 63 gracias a una anotación de Crysencio Summerville, acercándose a una victoria que parecía encaminada.
Sin embargo, Japón logró rescatar un punto en la recta final del encuentro. Al minuto 89, Kōki Ogawa, quien había ingresado como sustituto, anotó el gol del empate definitivo.
Con este resultado, ambas selecciones suman un punto en el Grupo F, a la espera del partido entre Suecia y Túnez, que podría definir al líder de la zona.