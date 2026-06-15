Presidente Bukele ofrece crear más obras al nivel del nuevo Hospital Rosales

El boletín informativo N.° 40 del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI destaca que El Salvador ha experimentado cambios significativos desde la llegada de Nayib Bukele a la Presidencia, señalando que diversas reformas impulsadas por su administración han contribuido a transformar distintos ámbitos de la sociedad.

De acuerdo con el análisis, uno de los principales objetivos de estas reformas ha sido combatir la corrupción en las diferentes instituciones del Estado, considerada por los autores como una de las principales limitantes para la seguridad y el desarrollo nacional.

El documento sostiene que las medidas implementadas enfrentaron resistencia por parte de grupos de oposición internos, así como de organizaciones no gubernamentales y sectores de la comunidad internacional que cuestionaron la continuidad del Plan Control Territorial y del régimen de excepción. Sin embargo, afirma que dichas acciones continuaron desarrollándose bajo la administración gubernamental.

Asimismo, el boletín señala que el presidente Bukele ha impulsado una forma de gobernar distinta a la política tradicional y que los resultados de su gestión se reflejan en los niveles de aprobación ciudadana reportados por diferentes encuestas. Entre ellas, menciona una encuesta de La Prensa Gráfica que atribuye un 85 % de aprobación a la gestión presidencial.

Según el documento, los principales factores que respaldan esa valoración son los avances en materia de seguridad, turismo, educación y salud. El análisis también plantea que El Salvador podría consolidarse como una potencia tecnológica regional debido a los cambios impulsados en distintos sectores estratégicos.

En el ámbito de la salud, el boletín destaca la inauguración del Hospital Rosales, al que describe como una moderna obra de infraestructura equipada con tecnología de punta, inteligencia artificial y recursos destinados a fortalecer la atención médica, la investigación y la formación de especialistas.

Por otra parte, el texto resalta las reformas educativas impulsadas a través del programa Mi Nueva Escuela, así como la incorporación de dispositivos tecnológicos, mejoras en la conectividad y acciones orientadas a reducir la brecha digital, especialmente en las zonas rurales. También menciona la capacitación docente en el uso de nuevas tecnologías y herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la enseñanza.

El análisis concluye que los cambios impulsados en áreas como seguridad, salud, educación y desarrollo tecnológico contribuyen a posicionar a El Salvador como un referente regional y fortalecen las perspectivas de crecimiento y transformación social del país.

Más información: Boletin_Circulo_Reflexion_Siglo_XXI_No40

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