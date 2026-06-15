Nacionales
Presidente Bukele ofrece crear más obras al nivel del nuevo Hospital Rosales
El presidente de la República, Nayib Bukele, reiteró este domingo el compromiso de su Gobierno de que lo público debe ser igual o mejor que lo privado, al tiempo que aseguró que las críticas y burlas de sectores de oposición no frenarán los proyectos y programas dirigidos a los sectores más vulnerables.
El mandatario afirmó que “el siguiente paso es que más hospitales de nuestro país alcancen ese nivel” y adelantó que “pronto tendremos otra sorpresa”, según expresó en su cuenta oficial en la red social X, donde acompañó su publicación con un video que muestra el antes y después del recientemente inaugurado Hospital Nacional Rosales.
Bukele calificó el Hospital Nacional Rosales como el mejor de Centroamérica en el ámbito público y privado, y señaló que las críticas no deben convertirse en un obstáculo para alcanzar las metas de desarrollo en beneficio de la población más vulnerable del país.
“Nunca dejes que las burlas de los demás detengan tus metas”, escribió el mandatario, al recordar que su propuesta de transformar el Hospital Rosales, que según dijo en ese momento era el peor hospital del país, fue recibida con escepticismo incluso dentro de su gabinete.
“Cuando propuse que el Hospital Rosales, que en ese momento era el peor hospital del país, se convirtiera en el mejor de Centroamérica, hasta mis propios ministros se rieron”, agregó.
El presidente recordó que el nuevo Hospital Nacional Rosales fue inaugurado el pasado 1 de junio, convertido en un moderno centro de atención médica pública, completamente transformado y equipado con tecnología de última generación para brindar atención oportuna y de calidad.
Asimismo, aseguró que actualmente el Hospital Rosales es el mejor de Centroamérica, tanto público como privado, y que cuenta con todas las especialidades médicas, equipamiento avanzado, 200 especialistas extranjeros y 3,000 salvadoreños capacitados para atender distintas enfermedades de forma gratuita.
El nuevo centro asistencial ha incorporado servicios de última generación como cirugía robótica y un área destinada a trasplante de médula ósea. También cuenta con quirófanos multifuncionales para procedimientos de alta, mediana y baja complejidad, así como quirófanos híbridos que lo ubican dentro de un grupo reducido de hospitales en Latinoamérica con infraestructura quirúrgica de alta complejidad.
Nacionales
PNC reporta 0 homicidios durante el fin de semana en El Salvador
Las estadísticas de la Policía Nacional Civil (Policía Nacional Civil) revelaron que durante la jornada del sábado 13 y el domingo 1 de junio no se registraron muertes a causa de la violencia en El Salvador.
La institución de seguridad informó a través de su cuenta oficial en la red social X que “finalizamos el domingo 14 de junio, con 0 homicidios en el país”, en una publicación realizada durante la madrugada de este lunes.
Con estos registros, las autoridades detallaron que ya suman 14 días sin homicidios en lo que va de junio. A esta cifra se agregan 26 días en mayo, 27 en abril, 23 días sin muertes violentas en marzo, 24 en febrero y 27 en enero.
Las autoridades salvadoreñas han señalado que la reducción de los índices de violencia se atribuye a las estrategias de seguridad implementadas desde 2019, entre ellas el Plan Control Territorial y el régimen de excepción.
Nacionales
El Salvador avanza hacia una transformación regional, según análisis político
El boletín informativo N.° 40 del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI destaca que El Salvador ha experimentado cambios significativos desde la llegada de Nayib Bukele a la Presidencia, señalando que diversas reformas impulsadas por su administración han contribuido a transformar distintos ámbitos de la sociedad.
De acuerdo con el análisis, uno de los principales objetivos de estas reformas ha sido combatir la corrupción en las diferentes instituciones del Estado, considerada por los autores como una de las principales limitantes para la seguridad y el desarrollo nacional.
El documento sostiene que las medidas implementadas enfrentaron resistencia por parte de grupos de oposición internos, así como de organizaciones no gubernamentales y sectores de la comunidad internacional que cuestionaron la continuidad del Plan Control Territorial y del régimen de excepción. Sin embargo, afirma que dichas acciones continuaron desarrollándose bajo la administración gubernamental.
Asimismo, el boletín señala que el presidente Bukele ha impulsado una forma de gobernar distinta a la política tradicional y que los resultados de su gestión se reflejan en los niveles de aprobación ciudadana reportados por diferentes encuestas. Entre ellas, menciona una encuesta de La Prensa Gráfica que atribuye un 85 % de aprobación a la gestión presidencial.
Según el documento, los principales factores que respaldan esa valoración son los avances en materia de seguridad, turismo, educación y salud. El análisis también plantea que El Salvador podría consolidarse como una potencia tecnológica regional debido a los cambios impulsados en distintos sectores estratégicos.
En el ámbito de la salud, el boletín destaca la inauguración del Hospital Rosales, al que describe como una moderna obra de infraestructura equipada con tecnología de punta, inteligencia artificial y recursos destinados a fortalecer la atención médica, la investigación y la formación de especialistas.
Por otra parte, el texto resalta las reformas educativas impulsadas a través del programa Mi Nueva Escuela, así como la incorporación de dispositivos tecnológicos, mejoras en la conectividad y acciones orientadas a reducir la brecha digital, especialmente en las zonas rurales. También menciona la capacitación docente en el uso de nuevas tecnologías y herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la enseñanza.
El análisis concluye que los cambios impulsados en áreas como seguridad, salud, educación y desarrollo tecnológico contribuyen a posicionar a El Salvador como un referente regional y fortalecen las perspectivas de crecimiento y transformación social del país.
Más información: Boletin_Circulo_Reflexion_Siglo_XXI_No40
Nacionales
Alcaldía de San Salvador Centro instalará más de 300 cámaras y 50 parlantes inteligentes para fortalecer el orden y la limpieza
La alcaldía de San Salvador Centro ampliará su sistema de vigilancia con la instalación de más de 300 nuevas cámaras de videovigilancia y más de 50 parlantes inteligentes en distintos puntos del municipio, como parte de una estrategia orientada a fortalecer el monitoreo, la prevención y el orden en los espacios públicos.
El anuncio fue realizado este lunes por el alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, quien explicó que la medida busca promover una cultura de orden y limpieza, incentivando la participación de la ciudadanía en el cuidado de los espacios públicos.
Durante una conferencia de prensa, el edil sostuvo que la municipalidad no perjudica a la población y señaló que las acciones están dirigidas a quienes generan afectaciones en la ciudad.
«La alcaldía no perjudica a nadie. Quien perjudica es quien tira basura en la calle, quien obstruye los drenajes y quien convierte los espacios públicos en botaderos ilegales», afirmó Durán.
El funcionario indicó que uno de los principales desafíos para mantener limpia la ciudad es la falta de conciencia ciudadana.
«La solución es la educación. El problema no es la falta de basureros, el problema es la falta de conciencia. Los buenos salvadoreños no ensucian», expresó.
Asimismo, Durán publicó este día un video en el que fueron captados varios hombres orinando en espacios públicos. Según indicó, las personas involucradas fueron multadas tras el hecho.