Nacionales
PNC captura a hombre acusado de hurto en taller de San Miguel
Víctor Manuel Alvarado Guevara, de 41 años, fue identificado como el sujeto que habría sido captado cuando ingresó a un taller y hurtó equipo y herramientas en San Miguel.
Agentes de la Policía Nacional Civil (Policía Nacional Civil) informaron que, tras recibir la denuncia, ejecutaron un operativo que permitió ubicarlo en la lotificación Los Lirios, en San Miguel, donde fue capturado.
“Tras recibir la denuncia, ejecutamos un operativo y lo ubicamos en la lotificación Los Lirios, San Miguel”, reportó la PNC.
Las autoridades indicaron además que todos los artículos hurtados por Guevara fueron recuperados.
Finalmente, la institución confirmó que el detenido será remitido a los tribunales correspondientes por el delito de hurto.
Nacionales
Tres vendedores de papas fritas son embestidos por automovilista en San Pablo Tacachico
Tres vendedores de papas fritas fueron embestidos por un automovilista la noche del domingo, según informaron voceros de la Cruz Blanca Salvadoreña.
El hecho ocurrió en la carretera que conduce de San Pablo Tacachico hacia San Isidro Lempa, a la altura de San Juan Las Mesas.
De acuerdo con la información proporcionada, el responsable del siniestro vial se conducía a bordo de una camioneta y, tras el incidente, se dio a la fuga con rumbo desconocido.
Socorristas de Cruz Blanca Salvadoreña detallaron que una de las víctimas sufrió lesiones en la cabeza, mientras que las otras dos presentaban crisis nerviosa tras el impacto.
Nacionales
Identifican a joven que fue arrastrado por la corriente del río Lempa, Usulután
Como David Bermúdez fue identificado el joven que falleció ahogado en la zona del embalse 15 de Septiembre, ubicado en el distrito de Nueva Granada, en Usulután Norte.
De acuerdo con los reportes, Bermúdez fue arrastrado por una corriente del río Lempa el pasado sábado 13 de junio, mientras se encontraba en la zona.
Equipos de rescate de la Cruz Roja Salvadoreña se sumaron a las labores de búsqueda en el sector y lograron ubicar el cuerpo sin vida del joven durante la jornada del domingo.
Según la información proporcionada, la víctima era originaria de Juacuapa y se encontraba disfrutando de las aguas del lugar cuando ocurrió la tragedia.
Nacionales
Presidente Bukele ofrece crear más obras al nivel del nuevo Hospital Rosales
El presidente de la República, Nayib Bukele, reiteró este domingo el compromiso de su Gobierno de que lo público debe ser igual o mejor que lo privado, al tiempo que aseguró que las críticas y burlas de sectores de oposición no frenarán los proyectos y programas dirigidos a los sectores más vulnerables.
El mandatario afirmó que “el siguiente paso es que más hospitales de nuestro país alcancen ese nivel” y adelantó que “pronto tendremos otra sorpresa”, según expresó en su cuenta oficial en la red social X, donde acompañó su publicación con un video que muestra el antes y después del recientemente inaugurado Hospital Nacional Rosales.
Bukele calificó el Hospital Nacional Rosales como el mejor de Centroamérica en el ámbito público y privado, y señaló que las críticas no deben convertirse en un obstáculo para alcanzar las metas de desarrollo en beneficio de la población más vulnerable del país.
“Nunca dejes que las burlas de los demás detengan tus metas”, escribió el mandatario, al recordar que su propuesta de transformar el Hospital Rosales, que según dijo en ese momento era el peor hospital del país, fue recibida con escepticismo incluso dentro de su gabinete.
“Cuando propuse que el Hospital Rosales, que en ese momento era el peor hospital del país, se convirtiera en el mejor de Centroamérica, hasta mis propios ministros se rieron”, agregó.
El presidente recordó que el nuevo Hospital Nacional Rosales fue inaugurado el pasado 1 de junio, convertido en un moderno centro de atención médica pública, completamente transformado y equipado con tecnología de última generación para brindar atención oportuna y de calidad.
Asimismo, aseguró que actualmente el Hospital Rosales es el mejor de Centroamérica, tanto público como privado, y que cuenta con todas las especialidades médicas, equipamiento avanzado, 200 especialistas extranjeros y 3,000 salvadoreños capacitados para atender distintas enfermedades de forma gratuita.
El nuevo centro asistencial ha incorporado servicios de última generación como cirugía robótica y un área destinada a trasplante de médula ósea. También cuenta con quirófanos multifuncionales para procedimientos de alta, mediana y baja complejidad, así como quirófanos híbridos que lo ubican dentro de un grupo reducido de hospitales en Latinoamérica con infraestructura quirúrgica de alta complejidad.