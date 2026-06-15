PNC captura a hombre acusado de hurto en taller de San Miguel

El presidente de la República, Nayib Bukele, reiteró este domingo el compromiso de su Gobierno de que lo público debe ser igual o mejor que lo privado, al tiempo que aseguró que las críticas y burlas de sectores de oposición no frenarán los proyectos y programas dirigidos a los sectores más vulnerables.

El mandatario afirmó que “el siguiente paso es que más hospitales de nuestro país alcancen ese nivel” y adelantó que “pronto tendremos otra sorpresa”, según expresó en su cuenta oficial en la red social X, donde acompañó su publicación con un video que muestra el antes y después del recientemente inaugurado Hospital Nacional Rosales.

Bukele calificó el Hospital Nacional Rosales como el mejor de Centroamérica en el ámbito público y privado, y señaló que las críticas no deben convertirse en un obstáculo para alcanzar las metas de desarrollo en beneficio de la población más vulnerable del país.

“Nunca dejes que las burlas de los demás detengan tus metas”, escribió el mandatario, al recordar que su propuesta de transformar el Hospital Rosales, que según dijo en ese momento era el peor hospital del país, fue recibida con escepticismo incluso dentro de su gabinete.

“Cuando propuse que el Hospital Rosales, que en ese momento era el peor hospital del país, se convirtiera en el mejor de Centroamérica, hasta mis propios ministros se rieron”, agregó.

El presidente recordó que el nuevo Hospital Nacional Rosales fue inaugurado el pasado 1 de junio, convertido en un moderno centro de atención médica pública, completamente transformado y equipado con tecnología de última generación para brindar atención oportuna y de calidad.

Asimismo, aseguró que actualmente el Hospital Rosales es el mejor de Centroamérica, tanto público como privado, y que cuenta con todas las especialidades médicas, equipamiento avanzado, 200 especialistas extranjeros y 3,000 salvadoreños capacitados para atender distintas enfermedades de forma gratuita.

El nuevo centro asistencial ha incorporado servicios de última generación como cirugía robótica y un área destinada a trasplante de médula ósea. También cuenta con quirófanos multifuncionales para procedimientos de alta, mediana y baja complejidad, así como quirófanos híbridos que lo ubican dentro de un grupo reducido de hospitales en Latinoamérica con infraestructura quirúrgica de alta complejidad.

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