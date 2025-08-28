Internacionales -deportes
UEFA Champions League 2025-2026: clubes conocen rivales en la fase de grupos
Este jueves se realizó el sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025-2026, en el que 36 clubes de 16 países definieron sus rivales para la primera etapa del torneo. La fase de grupos dará inicio entre el 16 y 18 de septiembre y concluirá el 28 de enero de 2026.
Todos los encuentros se disputarán bajo el sistema de liga, en el que cada equipo enfrentará a ocho rivales en eliminatorias a partido único, jugando cuatro partidos como local y cuatro como visitante.
Entre los emparejamientos destacados, el Real Madrid se enfrentará a Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsella, Olympiacos, Mónaco y Kairat Almaty. Por su parte, el Barcelona compartirá grupo con Chelsea, PSG, Eintracht Frankfurt, Brugge, Olympiacos, Slavia Praga, Copenhague y Newcastle. El Atlético de Madrid competirá ante Inter de Milán, Liverpool, Eintracht Frankfurt, Arsenal, Bodo/Glimt, PSV, Union SG y Galatasaray.
Mbappé lidera la victoria por 3-0 del Real Madrid en Oviedo
El Real Madrid se impuso este domingo por 3-0 al Oviedo en el Carlos Tartiere, en la segunda jornada de Laliga, gracias a un doblete de Kylian Mbappé y a otro tanto de Vinicius.
Con este triunfo, el club blanco asciende a la tercera posición, con seis puntos, los mismos que el Villarreal, líder por la diferencia de goles, y el Barcelona.
El atacante francés se giró sobre sí mismo en un magistral control orientado para marcar en el 37 de partido con un poderoso derechazo el primer tanto del partido.
La escuadra asturiana reclamó, sin embargo, falta del también francés Aurelien Tchouameni en el robo de balón sobre el belga Leander Dendoncker, que propició la jugada. Pero, ni el árbitro ni el VAR consideraron punible esa acción.
Ya en la segunda mitad, después de que el ghanés Kwasi Sibo rematara al poste un remate desde la corona del área, Mbappé logró en el 83 su segundo gol del partido y tercero de la temporada.
Vinicius, que salió en el 62, robó el esférico al francés Haissem Hassam para montar un contragolpe que acabó con asistencia al galo, quien anotó solo ante el cancerbero Aarón Escandell.
Dos minutos después, Mbappé estuvo cerca del hat-trick tras el latigazo desde la media luna, pero el arquero local consiguió despejar el balón con los puños.
Justo antes del tiempo de descuento, el técnico serbio Veljko Paunovic puso en el campo al ex del Arsenal, Carlos Cazorla, quien recibió una fuerte ovación de un público que veía de nuevo a su equipo jugar en primera división 24 años después.
Al final, Vincius la guinda con un disparo al fondo de la red tras un pase desde la banda derecha de Brahim, que le sirvió para reivindicarse.
Xabi Alonso buscó sumar su primer triunfo liguero lejos del Bernabéu con doble novedad en el once. Franco Mastantuono y Rodrygo reemplazaron a Vinicius y Brahim, que entraron en el 62 a cambio precisamente de esos dos jugadores.
Cristiano Ronaldo vuelve a quedarse sin título en Arabia Saudita
El acierto en el lanzamiento de penaltis dio el segundo éxito en la Supercopa de Arabia Saudí al Al Ahli después de que el encuentro terminara con empate a dos goles, lo que dejó al equipo de Cristiano Ronaldo e Íñigo Martínez sin título.
El Al Ahli, que solo había logrado este trofeo en 2016, esquivó la derrota en la final disputada en el Hong Kong Stadium con un gol en el minuto 89 del brasileño Roger Ibáñez. Después, desde los once metros, marcó los cinco disparos, mientras que el Al Nassr falló el cuarto, lanzado por Abdullah Al Khairabi y que detuvo el meta senegalés Eduard Mendy.
Cristiano Ronaldo se quedó a las puertas de lograr su primer título en Arabia Saudí. El equipo del astro luso, que abrió el marcador en el minuto 41 al transformar un penalti, no pudo mantener su ventaja y en el añadido de la primera parte el marfileño Frank Kessie consiguió el empate a un gol.
El Al Nassr que dirige Jorge Jesus y que tiene entre su plantilla a futbolistas como el español Iñigo Martinez, el francés Kingsley Coman o el luso Joao Felix, volvió a ponerse por delante gracias al croata Marceo Brozovic en el 82, pero a un minuto del cierre el brasileño Roger Ibáñez recibió un balón del argelino Riyad Mahrez y rescató al cuadro de Matthias Jaissle, que llevó el desenlace a los penaltis.
El Al Ahli marcó los cinco por medio de Ivan Toney, Frank Kessie, Riyad Mahrez, Firas Al Birakan y el último, que supuso el triunfo, de Galeno. En el Al Nassr, acertaron Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic y Joao Felix. El meta Mendy detuvo el de Abdullah Al Khaibari, el cuarto y ya no hubo necesidad de ejecutar el quinto.
Inter Miami avanza a semifinales de la Leagues Cup tras eliminar a Tigres; todos los equipos mexicanos quedan fuera
El Inter Miami, con Luis Suárez como protagonista ante la ausencia de Lionel Messi, venció 2-1 a Tigres en los cuartos de final de la Leagues Cup, dejando a la liga mexicana sin representantes en las semifinales del torneo conjunto con la MLS.
Suárez abrió el marcador desde el penalti al minuto 23, y repitió la anotación en el 89′ tras otra pena máxima, mientras que Ángel Correa descontó para Tigres en el 67′. El partido estuvo marcado por la expulsión del técnico Javier Mascherano, quien continuó dando indicaciones desde las gradas. Messi, por precaución, siguió el encuentro desde un palco debido a molestias musculares.
En otros duelos, Orlando City eliminó a Toluca 6-5 en penales tras un 0-0 en el tiempo reglamentario; Seattle Sounders venció a Puebla 4-3 en penales después de otro empate sin goles; y Los Angeles Galaxy superó 2-1 a Pachuca con una destacada actuación de Marco Reus, autor del segundo gol y protagonista en la jugada del autogol que abrió el marcador.
Con estos resultados, las semifinales programadas para el 27 de agosto enfrentarán a Inter Miami contra Orlando City, y a Seattle Sounders frente a Los Angeles Galaxy.
La Leagues Cup sigue consolidando el dominio de los equipos de la MLS frente a los representantes mexicanos, quienes aún no logran superar la barrera de semifinales en la edición actual del torneo.