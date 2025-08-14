Activan plan preventivo ante llegada de onda tropical

La alcaldía de San Salvador Centro, liderada por Mario Durán, activó este jueves un despliegue de emergencia ante el ingreso de una onda tropical que generará lluvias y tormentas en las próximas horas.

Según informó Willian Hernández, director de Protección Civil Municipal, 1,000 empleados municipales realizan trabajos preventivos y de mitigación en puntos vulnerables del distrito capital, así como en Mejicanos, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo y Ciudad Delgado. Las precipitaciones y los vientos podrían provocar caídas de árboles, inundaciones urbanas, deslizamientos y crecidas súbitas de ríos y quebradas.

En el marco del Plan Invierno San Salvador Centro 2025, la municipalidad está lista para efectuar evacuaciones preventivas hacia 27 albergues equipados con logística de transporte, alimentación y asistencia médica. Además, German Muñoz, director de Desechos Sólidos, señaló que las cuadrillas refuerzan la limpieza de drenajes y alcantarillas para evitar anegaciones por acumulación de basura.