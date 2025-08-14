Nacionales
Activan plan preventivo ante llegada de onda tropical
Nacionales
Incendio consume vehículo en Santa Ana
Nacionales
Ministro de Trabajo anuncia erradicación del trabajo infantil en la construcción
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, anunció este jueves que el trabajo infantil en el sector de la construcción ha sido erradicado por completo.
El funcionario destacó que este rubro se convierte en el segundo en alcanzar esta meta, como resultado de las acciones implementadas para proteger a la niñez y garantizar mejores condiciones de vida.
«Hemos adquirido un compromiso de luchar, de forma permanente, por la erradicación del trabajo de niños y niñas», afirmó Castro.
Nacionales
VIDEO IMPACTANTE | Imprudencia vial provoca accidente entre motocicleta y pick up en San Miguel
Un fuerte accidente de tránsito, registrado en la zona del desvío de El Platanar, en Moncagua, San Miguel, fue captado por una cámara de videovigilancia y difundido en redes sociales.
Según las imágenes, el conductor de un pick up realizó una maniobra imprudente que provocó que un motociclista impactara contra la parte delantera del vehículo. Tras el choque, el motociclista salió proyectado por los aires.
Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la víctima, mientras las autoridades investigan las causas del percance.