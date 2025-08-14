Connect with us

Nacionales

Incendio consume vehículo en Santa Ana

Publicado

Hace 1 hora

el

Un vehículo fue consumido por las llamas este jueves en el cantón La Laguna, del departamento de Santa Ana, según reportó el Cuerpo de Bomberos de El Salvador.

Los equipos de emergencia se movilizaron al lugar y ejecutaron maniobras para sofocar el fuego, que destruyó por completo el automotor. Posteriormente, iniciaron una inspección para determinar las causas del siniestro.

Las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas, únicamente daños materiales.

Nacionales

Activan plan preventivo ante llegada de onda tropical

Publicado

Hace 55 minutos

el

14 agosto, 2025

Por

La alcaldía de San Salvador Centro, liderada por Mario Durán, activó este jueves un despliegue de emergencia ante el ingreso de una onda tropical que generará lluvias y tormentas en las próximas horas.

Según informó Willian Hernández, director de Protección Civil Municipal, 1,000 empleados municipales realizan trabajos preventivos y de mitigación en puntos vulnerables del distrito capital, así como en Mejicanos, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo y Ciudad Delgado. Las precipitaciones y los vientos podrían provocar caídas de árboles, inundaciones urbanas, deslizamientos y crecidas súbitas de ríos y quebradas.

En el marco del Plan Invierno San Salvador Centro 2025, la municipalidad está lista para efectuar evacuaciones preventivas hacia 27 albergues equipados con logística de transporte, alimentación y asistencia médica. Además, German Muñoz, director de Desechos Sólidos, señaló que las cuadrillas refuerzan la limpieza de drenajes y alcantarillas para evitar anegaciones por acumulación de basura.

Nacionales

Ministro de Trabajo anuncia erradicación del trabajo infantil en la construcción

Publicado

Hace 1 hora

el

14 agosto, 2025

Por

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, anunció este jueves que el trabajo infantil en el sector de la construcción ha sido erradicado por completo.

El funcionario destacó que este rubro se convierte en el segundo en alcanzar esta meta, como resultado de las acciones implementadas para proteger a la niñez y garantizar mejores condiciones de vida.

«Hemos adquirido un compromiso de luchar, de forma permanente, por la erradicación del trabajo de niños y niñas», afirmó Castro.

Nacionales

VIDEO IMPACTANTE | Imprudencia vial provoca accidente entre motocicleta y pick up en San Miguel

Publicado

Hace 1 hora

el

14 agosto, 2025

Por

Un fuerte accidente de tránsito, registrado en la zona del desvío de El Platanar, en Moncagua, San Miguel, fue captado por una cámara de videovigilancia y difundido en redes sociales.

Según las imágenes, el conductor de un pick up realizó una maniobra imprudente que provocó que un motociclista impactara contra la parte delantera del vehículo. Tras el choque, el motociclista salió proyectado por los aires.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la víctima, mientras las autoridades investigan las causas del percance.

