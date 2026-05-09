Nacionales
Santa Ana registra nuevo récord de temperatura máxima
El ambiente caluroso que impera en El Salvador estableció un nuevo récord de temperatura máxima en la estación Güija, Santa Ana.
De acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el termómetro marcó ayer 40.5 °C superando la marca de 40.2 °C que se registró hacía 10 años, en 2026.
«Nuevo récord de temperatura en la estación Güija. Ayer se registró una máxima de 40.5 °C, superando el récord anterior de 2016», publicó la institución gubernamental en la red social X.
Otras estaciones de Medio Ambiente superaron o se acercaron a los 40 °C el viernes fueron Acahuapa con 40.8 °C y Santa Rosa de Lima con 39.8 °C.
Ante estas altas temperaturas se recomienda evitar la exposición prolongada a la luz solar, el uso de protector solar, hidratación constante y precaución al hacer ejercicio al aire libre.
Nacionales
Sujeto es detenido tras lesionar a mujer con envase de vidrio
Un hombre fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) al ser señalado como el responsable de agredir a una mujer con un envase de vidrio en una cervecería.
La versión policial detalla que esta pareja consumía alcohol, cada cual con grupos distintos de amigos, momento en el que se gestó una discusión entre ambos, resultando la mujer con lesiones y posterior asistencia en un centro médico.
El arrestado es Noé de Jesús Ramos, de 36 años. La PNC detalló que en el pasado estas personas «ya habían tenido problemas» entre ellos.
Tras su aprehensión, Ramos fue remitido para responder ante los tribunales por el delito de lesiones.
La institución policial advierte a las personas que las consecuencias de sus decisiones «aun bajo los efectos del alcohol», les pueden llevar a la cárcel.
Nacionales
Hombre ataca con corvo a su madre en La Unión
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un hombre que bajo los efectos del alcohol lesionó con un corvo a su mamá, una adulta mayor de 85 años. Además, una mujer que intervenía para auxiliarla también fue lesionada en los dedos de la mano derecha por el sujeto.
El responsable es Guillermo Antonio Machado Amaya, de 47 años de edad, quien exigía dinero a su mamá y cuando esta se negó la atacó con el arma blanca causándole heridas en ambos brazos y lesionando a la otra que la defendía, de acuerdo a la versión policial.
Las mujeres fueron trasladadas a un centro asistencial y la PNC informó que la condición de ambas es estable.
El hecho se registró sobre la calle Circunvalación, en La Union, La Union Sur y, tras su captura, Machado Amaya será remitido por el delito de lesiones.
Nacionales
Calor, lluvias y tormentas se esperan para este sábado en El Salvador
Por la madrugada: el cielo estará parcialmente nublado, con lluvias en la costa y la zona occidental. Por la mañana: el cielo estará parcialmente nublado en la zona centro y occidente, con lluvias puntuales en la costa occidental. Por la tarde: el cielo estará parcialmente nublado en la zona occidental y central, con lluvias en la cadena montañosa norte con enfasis en Chalatenango y Santa Ana. La zona oriental poco nublado. Por la noche: el cielo continuará parcialmente nublado en la zona centro y occidente, con lluvias puntuales en Chalatenango y Santa Ana.
El viento estará variando de 10 a 20 km/h. El ambiente estará cálido durante todo el día.
El flujo del este influenciando la región y, junto con una vaguada sobre Centroamérica, generan probabilidad de lluvias y tormentas.