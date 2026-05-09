Santa Ana registra nuevo récord de temperatura máxima

Un hombre fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) al ser señalado como el responsable de agredir a una mujer con un envase de vidrio en una cervecería.

La versión policial detalla que esta pareja consumía alcohol, cada cual con grupos distintos de amigos, momento en el que se gestó una discusión entre ambos, resultando la mujer con lesiones y posterior asistencia en un centro médico.

El arrestado es Noé de Jesús Ramos, de 36 años. La PNC detalló que en el pasado estas personas «ya habían tenido problemas» entre ellos.

Tras su aprehensión, Ramos fue remitido para responder ante los tribunales por el delito de lesiones.

La institución policial advierte a las personas que las consecuencias de sus decisiones «aun bajo los efectos del alcohol», les pueden llevar a la cárcel.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...