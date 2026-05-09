Hombre ataca con corvo a su madre en La Unión

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un hombre que bajo los efectos del alcohol lesionó con un corvo a su mamá, una adulta mayor de 85 años. Además, una mujer que intervenía para auxiliarla también fue lesionada en los dedos de la mano derecha por el sujeto.

El responsable es Guillermo Antonio Machado Amaya, de 47 años de edad, quien exigía dinero a su mamá y cuando esta se negó la atacó con el arma blanca causándole heridas en ambos brazos y lesionando a la otra que la defendía, de acuerdo a la versión policial.

Las mujeres fueron trasladadas a un centro asistencial y la PNC informó que la condición de ambas es estable.

El hecho se registró sobre la calle Circunvalación, en La Union, La Union Sur y, tras su captura, Machado Amaya será remitido por el delito de lesiones.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...