VIDEO: Una niña de 9 años se enfrenta a un ladrón para proteger a su madre y la Policía la honra “por su valentía”

Una niña de 9 años del estado de Florida (EE.UU.) está siendo aclamada como una heroína por las autoridades luego de que golpeara en la cara a un ladrón que le robó el bolso a su madre.

La Policía de la ciudad de West Palm Beach honró a Journee Nelson “por su valentía”, entregándole una medalla, un certificado y una tarjeta de regalo de la cadena de grandes almacenes Target, informa The Miami Herald.

Los hechos ocurrieron el 2 de noviembre cerca de un supermercado y fueron captados por las cámaras de vigilancia. Un video muestra a Danielle Mobley y a su hija caminando hacia su coche aparcado, cuando un hombre corre repentinamente hacia la mujer mientras ella está guardando su compra, y la tira al suelo. Entonces la pequeña corre alrededor del vehículo para ayudar a su madre y lanza una serie de puñetazos a la cara del delincuente, quien la empuja al suelo y se escapa con el bolso.

Según detalló la madre de Journee durante una conferencia de prensa, la chica “se levantó de un salto” y persiguió al sospechoso “cuatro casas más allá de la manzana”, mientras la mujer “la perseguía, llamándola”. “Estoy muy orgullosa de ella, esa fue su reacción inicial”, dijo a WSVN. “Me gustaría que, a veces, las cosas pudieran ser un poco diferentes porque ella todavía está lidiando con esto mentalmente”, señaló.

El hombre, identificado como Demetrius Jackson, de 29 años, fue capturado dos días después del ataque y acusado de robo y agresión.

“Yo no recomendaría enfrentarse a un individuo así, pero en el calor del momento estas cosas pasan”, subrayó el jefe de Policía de West Palm Beach, Frank Adderley. “Apuesto a que se sorprendió cuando ella le golpeó justo en la cara, porque en la cinta de video se puede ver claramente que él no se lo esperaba y sus acciones fueron el momento perfecto en esta situación particular y creo que lo golpeó bastante fuerte”, agregó.