VIDEO | Sujeto termina baleado tras secuestrar a su propio padre en Costa Rica

El video de un supuesto amante que se enfrentó al marido de la mujer con la que estaba saliendo en un bus público resultó ser una dramatización de un canal de comediantes mexicanos.

Esta semana comenzó a circular en redes sociales las imágenes en las que un hombre descubre la presunta infidelidad de su esposa al divisar a la mujer junto a otro hombre en una combi.

“Ya me lo habían dicho. No lo quería creer. ¿Por qué me engañas?”, cuestiona el marido.

La aludida responde: “No te estoy engañando”.

“Ya se decidió por mí, ya qué estás chillando (llorado)”, contesta el alegado amante.

A esto, el esposo contesta: “Tú cállate, tú cállate”, mientras le cuestiona a la mujer. “Porque ni siquiera andas con un hombre libre, este cabr** es casado. Tu esposa me lo dijo”.

“Pero ya la voy a dejar. Ya me decidí por ella”, responde el otro.

“Ya destruiste un matrimonio y quieres destruir el de nosotros”, replica el traicionado.

Los ánimos parecen caldearse aún más cuando el “otro” le ordena a la fémina irse con él.

“Te vas conmigo”, se le escucha decir. “Ya no, ya estoy dudando porque me habías dicho que habías dejado a tu esposa. Que ya no tenías”, le espeta la mexicana.

En un punto del intercambio, los hombres ponen a escoger a la mujer cuando le preguntan que con quién se va a quedar.

La infiel responde: “Ya tengo duda, ya no sé qué voy a hacer, estoy dudando. Ya no sé con quién me voy a quedar, ya no sé”.

Antes de que finalice el video, la persona que está grabando las imágenes le pregunta a la fémina: “¿Señora, con quien se va a quedar?”. Sin embargo, su acompañante la hala y la baja del vehículo.

La grabación fue compartida en varias cuentas de TikTok, por lo que se hizo viral. Sin embargo, la escena fue planeada. La dramatización fue idea de los comediantes de Tabasco, “ChocoNico, el Juancho y su Hijo” que cuentan con su propio canal en YouTube. La entrada fue subida a la plataforma este lunes.