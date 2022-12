VIDEO | Pelea entre dos pasajeros indios en pleno avión se vuelve viral

Recientemente en un vuelo comercial internacional se produjo una pelea a bofetadas e incluso golpes entre dos pasajeros que discutieron por un asiento.

En un vuelo de Thai Smile Airways que se dirigía a Calcuta, India, desde Bangkok, Tailandia, dos hombres comenzaron a discutir a gritos por un asiento para minutos después intercambiar cachetadas y golpes.

De acuerdo con información de Times of India, el altercado se produjo después de que el único pasajero varón del asiento 37C se negara a levantarse de acuerdo con las instrucciones de seguridad de la tripulación cuando el avión se preparaba para despegar.

A pesar de que los miembros de la tripulación advirtieron de que informarían al piloto, el pasajero justificó su negativa alegando que le dolía la espalda y animó al personal de vuelo: “Vale, díselo [al piloto]. No tengo miedo”.

Ante la actitud del hombre, los pasajeros de los asientos 38A, B y C se enfrentaron al hombre por su comportamiento, lo que desembocó en la trifulca física.

Tras el altercado, el vuelo se retrasó pero “continuó como de costumbre” después de que los pasajeros implicados se calmaran, informa la aerolínea.

El vuelo tuvo lugar el martes y el periodista indio Saurabh Sinha subió a Twitter el vídeo del incidente un día después. Actualmente el vídeo tiene cerca de 3 millones de visitas y 6.879 “me gusta”.

#AirRage



Video of a fight between pax that broke out on @ThaiSmileAirway flight



Reportedly on a Bangkok-India flight of Dec 27 pic.twitter.com/qyGJdaWXxC