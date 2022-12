VIDEO | Hombre ataca a su mecánico por supuesto mal trabajo en su auto

Existen muchas personas que están dispuestas a hacer lo que sea con tal de no cargar en sus espaldas con determinados problemas, sobre todo si estos son de dinero.

Seguro que por ahí habrás escuchado de situaciones inverosímiles que muchos se inventan con tal de no pagar alguna deuda que por ahí tienen.

Ese fue el caso de una mujer de Indonesia, el cual se volvió viral en los últimos días gracias a Facebook, ya que fingió su muerte para así no pagar un dinero que debía.

Pero alguien descubrió su mentira…

La mujer en cuestión fue identificada como Liza Dewi Pramita; pidió prestado el equivalente a $270 dólares a una mujer llamada Maya Gunawan, a quien le prometió que saldaría su deuda para el 20 de noviembre de este año.

Llegada la fecha, Liza no cumplió con su promesa y habló con Maya para que le diera una prórroga para pagarle lo que debía, cosa que la mujer aceptó, acordando así que el 6 de diciembre era el último día para que le devolviera el dinero.

Pero llegó el día y Pramita tampoco pagó. La prestamista estaba confundida por la situación; sin embargo, una publicación que vio en Facebook la dejó perturbada.

Resulta ser que una hija de Liza publicó en Facebook que su madre había muerto en un accidente de tránsito. Con tal de que el hecho resultara más convincente, agregó unas fotos en donde se puede ver, aparentemente, el cadáver y en otras el cuerpo ya está envuelto en una sábana mientras 2 enfermeros lo transportan en camilla.

Sin embargo, lejos de creer en las imágenes, Maya notó que había algo raro en ellas. Para salir de dudas, llamó al esposo de Liza para hacer una videollamada y para su sorpresa, no le colgó, como seguramente haría cualquier persona que está pasando por un duelo y más si se trata de la muerte de su esposa.

Y fue justo en ese momento cuando a la hija de la mujer no le quedó más que confesar la cruda verdad: todo era un elaborado montaje por parte de su mamá para no pagar la deuda y que incluso, entró a su cuenta de Facebook para avisarle a Maya de su supuesta muerte.

Luego se supo que la imagen de los enfermeros con la camilla en realidad era una captura de pantalla de un programa de TV; el resto de las fotos de Liza se las tomaron para que la noticia fuera aún más convincente.

A pesar de esta situación y que no sabe en dónde encontrarla, Maya afirmó que no ha denunciado a su deudora ante las autoridades, pues aunque no lo crean, todavía tiene la esperanza de que aparezca y le devuelva lo que debe.

