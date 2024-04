¡Finalmente! La música de Taylor Swift regresa a TikTok

La estrella de K-pop Park Bo Ram murió este jueves a la edad de 30 años por causas aún desconocidas, informan medios surcoreanos.

Según la comisaría de Policía de la ciudad de Namyangju en la provincia de Gyeonggi, la muchacha fue encontrada sin conciencia en el baño de la casa de un conocido alrededor de las 22.00 horas del jueves. Se reporta que estaba bebiendo con unos compañeros y fue sola al baño.

Aunque la artista fue trasladada al hospital para recibir reanimación cardiopulmonar, fue declarada muerta al cabo de unas horas.

REST IN PEACE PARK BORAM 🕊️

1 Maret 1994 – 12 April 2024

Your beautiful song will always be the most beautiful memory of life 💕 #RestInPeace #ParkBoram pic.twitter.com/kdVDMs6UwV

— ° ༘ 𝒜𝓋ℯ 𝒴𝓊𝓂𝒶 🎧 (@fanabtic) April 12, 2024