Shakira anuncia las primeras fechas y ciudades de su gira «Las mujeres ya no lloran»

La ferviente cantante colombiana, Shakira, anunció las primeras ciudades y fechas de su gira mundial «Las mujeres ya no lloran», en la cual recorrerá varias ciudades y países en este 2024.

Dicha gira dará inicio en noviembre este año en los países de Estados Unidos y Canadá. Muchos fanáticos alrededor del mundo están a la espera de las fechas de presentación para asistir a los conciertos de la imponente artista.

«Estoy muy emocionada de anunciar las primeras fechas de mi GIRA MUNDIAL LAS MUJERES YA NO LLORAN, ¡una celebración para mi manada de lobos! La primera etapa de la gira será por Norteamérica, ¡la única oportunidad de vivir el espectáculo de una manera más íntima! Las fechas internacionales se anunciarán pronto, ¡así que estad atentos!», escribió la cantante en su cuenta de X.

En el anuncio que hizo la colombiana se destaca que los conciertos de la primera etapa iniciarán el 2 de noviembre y culminarán el 15 de diciembre. Durante esta serie de show se presentará en 12 ciudades de EE. UU. y dos de Canadá.

I’m so thrilled to announce the first dates for my LAS MUJERES YA NO LLORAN WORLD TOUR, a celebration for my wolfpack!

The first leg of the tour will be across North America, the only chance to experience the show in a more intimate way! International dates to be announced… pic.twitter.com/ItMSN6gZKm

— Shakira (@shakira) April 16, 2024