Sujeto de 40 años muere por la ingesta exagera de bebida alcohólica adulterada

Las carreteras se reabrieron el jueves en Buffalo, asediada por la tormenta, mientras las autoridades continuaban buscando personas que pudieran haber muerto o que estuvieran atrapadas y sufriendo después de la devastadora tormenta de nieve de la semana pasada, que ahora es la tormenta invernal más letal registrada en la ciudad.

La prohibición de conducir en Buffalo, la segunda ciudad más poblada de Nueva York, anunció el alcalde Byron Brown, “Se ha logrado un progreso significativo” en la remoción de nieve.

Aún así, Brown instó a los residentes a no conducir si no es necesario.

