VIDEO: Hombre lanza un casco a la cara de un ladrón y evita el robo de una motocicleta

El presidente Pedro Castillo, dio a conocer que sacará a las Fuerzas Armadas para que apoyen a la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia.

El jefe de Estado, hizo un llamado al ministerio del Interior para que cuanto antes, se coordine la salida de los militares a las calles tras declarar en estado de emergencia a Lima y Callao.

“Pido al señor ministro del Interior que coordinemos con el Ministerio de Defensa no solamente para tener a la Policía, porque no todo es responsabilidad de la Policía. Vamos a sacar a las Fuerzas Armadas para combatir de una vez por todas al delincuente chico y al delincuente grande. No podemos frenarla de otra forma si no hacemos una tarea conjunta”, dijo Castillo.

El presidente peruano afirmó que la Policía Nacional “sí tiene la capacidad de resguardar la seguridad ciudadana”, sin embargo, manifestó que tendrán mayores recursos cuando los miembros de las Fuerzas Armadas.