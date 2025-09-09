Internacionales
VIDEO | Cliente muere mientras tenía intimidad con una cariñosa
Un hombre perdió la vida mientras recibía un servicio en un centro de tolerancia ubicado en la calle 18, en el barrio Tolerancia de Guayaquil, Ecuador.
Según medios locales, el hombre ingresó al establecimiento en busca de compañía femenina, pagó por el servicio y se dirigió a una habitación. Durante el encuentro, habría consumido una “pastilla azul”, momento en el que sufrió el fatal desenlace.
Las autoridades investigan las circunstancias de la muerte para determinar las causas exactas del incidente.
Ho Ho Ho: Venezuela adelanta la Navidad desde octubre
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que las celebraciones navideñas en el país comenzarán este año el 1 de octubre, siguiendo la fórmula aplicada en años anteriores. La medida fue anunciada durante su programa semanal ‘Con Maduro +’, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).
Maduro afirmó que anticipar la Navidad busca defender el derecho a la alegría y la felicidad de los venezolanos, y aseguró que “nada ni nadie en este mundo” podrá arrebatarles esa posibilidad.
El mandatario también destacó que 2025 ha sido un año de avances y oportunidades, señalando que de las dificultades surge la capacidad de reconstrucción y resiliencia del país.
Desde su llegada al poder en 2013, Maduro ha decretado en varias ocasiones el adelanto de las festividades navideñas como parte de su política cultural y económica.
Nepal en crisis: esposa de ex primer ministro muere en incendio durante protestas
Rajyalaxmi Chitrakar, esposa del ex primer ministro nepalí Jhalanath Khanal, falleció este martes tras sufrir graves quemaduras cuando manifestantes incendiaron su vivienda en Katmandú, informaron fuentes hospitalarias a EFE. Chitrakar fue trasladada en estado crítico al Hospital de Quemados de Kirtipur, donde murió durante el tratamiento.
La jornada de violencia coincidió con la renuncia del primer ministro Khadga Prasad Oli, quien dimitió en medio de una ola de protestas contra la prohibición de redes sociales que derivó en enfrentamientos con la policía y ataques a viviendas de líderes políticos.
Además de Chitrakar, tres manifestantes murieron en el Hospital Civil, según confirmó su director, Mohan Regmi, y la policía reportó otras dos muertes en un tiroteo en Kalimati, elevando a 25 el total de fallecidos desde el inicio de las manifestaciones.
Katmandú se convirtió en escenario de ataques sistemáticos contra dirigentes y sus familias, reflejando la magnitud de la crisis social y política que atraviesa el país.
Colombia rescata a 27 militares retenidos en el Cauca mientras 45 permanecen secuestrados
Las autoridades de Colombia lograron rescatar a 27 de los 72 militares retenidos este domingo en el departamento del Cauca, una zona controlada por guerrilleros y con presencia de narcocultivos, informó el Ejército. Los 45 uniformados restantes permanecen secuestrados.
La retención se produjo durante la Operación Perseo II en el Cañón del Micay, un enclave clave para la producción de cocaína y donde operan bandas criminales y disidencias de la exguerrilla de las FARC lideradas por Iván Mordisco. Según el Ejército, unas 600 personas obstaculizaron el despliegue militar, presuntamente para favorecer rutas de narcotráfico y minería ilegal.
El presidente Gustavo Petro hizo un llamado en X a los pobladores para liberar a los soldados y señaló que una comisión de diálogo está lista para negociar su liberación. Además, reiteró la oportunidad de sustituir los cultivos ilícitos de manera pacífica en la región.
Las autoridades señalaron que en estos retenidos suelen participar campesinos manipulados u obligados por grupos armados. El Ejército pidió colaboración de la población para identificar a los responsables.
Colombia vive un recrudecimiento de la violencia en el suroeste del país, donde los ataques con explosivos y emboscadas armadas se han vuelto cada vez más frecuentes, afectando tanto a uniformados como a civiles.
Este tipo de retenciones no es aislado: en junio fueron retenidos 57 soldados en el mismo sector, y en agosto 33 más en Guaviare, liberados tras negociaciones con mediación del gobierno, la Defensoría del Pueblo y la ONU.