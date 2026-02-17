Internacionales
Taquilla china supera los 144 millones de d en Fiesta de la Primavera 2026
La taquilla cinematográfica de la Fiesta de la Primavera de 2026 en China, incluyendo la preventiva, había superado los 1.000 millones de yuanes (unos 144 millones de dólares) hoy martes por la mañana, apenas tres días después de comenzar el período vacacional de nueve días, según datos del sector.
El período de vacaciones por la Fiesta de la Primavera, el Año Nuevo chino, comenzó el pasado domingo y es uno de los momentos más importantes del año para el segundo mayor mercado cinematográfico del mundo.
Una variada oferta de películas se ha estrenado durante la temporada de cine festivo de este año, a cubrir géneros como comedia, acción, animación y ciencia ficción, ofreciendo así al público un rico y variado festín audiovisual.
Mueren cinco adolescentes cerca de Barcelona al arder una buhardilla
Cinco adolescentes de entre 14 y 18 años murieron el lunes por la noche al incendiar la buhardilla en la que se encontraban en un edificio de la localidad española de Manlleu, cerca de Barcelona, informaron la policía y los bomberos de Cataluña.
«Cinco personas murieron esta noche y cuatro más resultaron heridas leves en un incendio en un edificio» de Manlleu, localidad a más de una hora de Barcelona, informó a los bomberos en un comunicado difundido después de la medianoche, aclarando que el «fuego se originó en el trastero» del bloque de pisos.
Las víctimas eran cinco jóvenes con edades comprendidas entre 14 y 18 años, informó la policía catalana a la AFP, sin precisar la edad de cada uno.
El alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, explicó a la prensa que eran «vecinos de aquí, de Manlleu, chicos muy jóvenes», y que se trataba del «día más oscuro» que recordaba en la localidad.
Rovira explicó que los cuatro heridos son agentes de la policía local que fueron los primeros en llegar al lugar y que sufrieron de la «inhalación de humo».
Por el momento, se desconocen las causas del accidente o por qué estaban reunidos los jóvenes, explicó a la televisión pública catalana Elia Tortolero, representante del gobierno catalán.
«Hay una investigación abierta que nos determinará cuáles son las causas tanto del accidente, de que allí se originará un fuego, como de que estarán todos esos jóvenes allí», indicó Tortolero.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña informó de que hay una «causa abierta para investigar las causas de lo ocurrido», en un mensaje en X.
Según los bomberos, los vecinos los alertaron de la presencia de humo en la escalera. Cuando el fuego se dio por extinguido, «se localizó a la primera víctima, una persona en situación de parada cardiorrespiratoria», indicaron.
Entonces, «los bomberos agilizaron al máximo los trabajos de búsqueda de personas, y dentro del trastero se encontraron cuatro más».
«No se pudo hacer nada por sus vidas», añadieron.
Las muestras de pesar por la tragedia ocurrida en este municipio de unos 21.000 habitantes, situado en el interior de la provincia de Barcelona, no han dejado de sucederse.
«Expresamos el más profundo pesame por la trágica pérdida de cinco jóvenes a consecuencia del incendio ocurrido en nuestro municipio», expresó el Ayuntamiento de Manlleu en un comunicado en las redes sociales, donde informó que se decretaron tres días de luto en la localidad.
«Conmocionado por la muerte de cinco personas a consecuencia de un incendio en un edificio de Manlleu. Mi más sentido pésame a sus familiares y amistades», afirmó el presidente regional catalán, Salvador Illa, en su cuenta de X.
La alcaldesa de Los Ángeles pide renuncia al jefe de los Olímpicos 2028, vinculada con Epstein
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, pidió la renuncia del presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos 2028, Casey Wasserman, cuyo nombre aparece en los archivos de Jeffrey Epstein.
Es «lamentable» que el comité ejecutivo de los Juegos Olímpicos apoye a Wasserman, consideró la alcaldesa en una entrevista con CNN el lunes por la noche. «En mi opinión, debería renunciar», dijo.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó el mes pasado correos electrónicos subidos de tono que envió Wasserman en 2003 a la cómplice y expareja de Epstein, Ghislaine Maxwell.
Desde entonces, ha habido varios llamados que piden la dimisión del presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028. El comité ejecutivo de las justas le dio su apoyo el 11 de febrero.
Al principio, Karen Bass se abstuvo de tomar posición en la polémica sobre Wasserman, al señalar que correspondía al consejo de administración de los Juegos decidir si se mantenía o no en su cargo.
El portavoz del Comité Olímpico Internacional (COI), Mark Adams, dijo este martes a periodistas que el «asunto» de Wasserman «sigue siendo» un tema «del consejo de LA28 en esta etapa».
«Como saben, un bufete de abogados lo investigó y corresponde al consejo sacar sus propias conclusiones. Tengo entendido que en este momento se están manteniendo muchas conversaciones», afirmó.
Wasserman, de 51 años, ha sido una personalidad influyente de Hollywood.
Tras las revelaciones de sus contactos, publicó un comunicado en el que lamentaba «profundamente» esa correspondencia de 2003, previa a la primera detención del delincuente sexual.
Epstein murió en prisión en 2019 antes de ser juzgado por explotación sexual de menores. Pero ya en 2008 había recibido una primera condena por solicitar servicios sexuales a una menor de edad.
Por ahora Wasserman no ha sido acusado de ningún delito en el marco de este escándalo.
Su agencia artística representa a numerosas estrellas del mundo de la música, el deporte y el entretenimiento, entre ellos Pharrell Williams y los grupos Coldplay e Imagine Dragons.
Varios artistas, incluida la cantautora Chappell Roan, ganadora de un premio Grammy, han anunciado su salida de la agencia después de que se conoció la implicación de Wasserman en el escándalo.
Wasserman dijo la semana pasada que vendería la firma debido a la reacción en contra por los intercambios de correos electrónicos con Maxwell.
Tiroteo en pista de hielo en Rhode Island, EE.UU., deja 3 muertos y 3 heridos de gravedad
El responsable abandonó la vida de un tiro después del ataque. La jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves, dijo en una conferencia de prensa que oficiales respondieron a informes de disparos en la Dennis M. Lynch Arena, en donde se realizó un evento de hockey en el que participaban estudiantes de varias escuelas.
El lugar se encontraba lleno de estudiantes y padres de familia al momento del tiroteo. Las primeras conclusiones apuntan a que el tirador disparó a sus propios familiares.
Entre los muertos se encuentra una niña pequeña. Los tres heridos sufrieron heridas de bala y se encuentran tumbas en un hospital. Las escuelas involucradas indicaron que todos los estudiantes han sido contabilizados. Funcionarios vigilan la situación y coordinan planes para la reunificación segura de las familias.
El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, publicó en X que la policía estatal de Rhode Island está trabajando con las autoridades locales del orden.
«Rezaré por Pawtucket y todos los involucrados». El tiroteo es el incidente de violencia con armas más reciente que causa preocupación generalizada en el estado. En diciembre, un tiroteo en la Universidad Brown dejó varios muertos y heridos. La violencia con armas en espacios públicos sigue planteando preocupación por la seguridad comunitaria en todo Estados Unidos.