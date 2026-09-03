Puente de hamaca colapsa durante su inauguración en Honduras

Japón endurecerá las pruebas de conducción para las personas mayores de 75 años, debido al aumento de los accidentes provocados por errores al volante, informó este jueves la Policía japonesa.

Los accidentes mortales causados por conductores mayores de 75 años han aumentado en el país, donde el envejecimiento de la población es especialmente pronunciado.

Según la Agencia Nacional de Policía (NPA), cerca del 18 % de los 2,500 accidentes de tráfico registrados el año pasado fueron causados por conductores de esa franja de edad.

Un informe de la agencia señala que “numerosos accidentes son provocados por conductores mayores que pisan por error el acelerador en lugar del freno”.

La nueva medida estará dirigida a las personas mayores de 75 años que tengan antecedentes de infracciones de tráfico. Una investigación determinó que los accidentes ocasionados por conductores de esa edad con historial de infracciones son dos veces más frecuentes que los provocados por otros conductores del mismo grupo etario.

Uno de los casos mencionados ocurrió en 2019, cuando un hombre de 87 años mató a una niña de tres años y a su madre, además de herir a otras nueve personas, después de pisar por error el acelerador en lugar del freno.

De los accidentes mortales registrados en 2025, un total de 46 fueron causados por conductores que confundieron el acelerador con el freno, de acuerdo con la NPA.

De esos casos, 31 involucraron a personas de 75 años o más, lo que representa cerca del 70 % del total.

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