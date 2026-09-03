Internacionales
Puente de hamaca colapsa durante su inauguración en Honduras
Lo que estaba previsto como una jornada de celebración y desarrollo comunitario terminó en una situación de emergencia luego de que un puente peatonal tipo hamaca colapsara por completo durante la ceremonia oficial de inauguración.
El incidente ocurrió en la zona rural del municipio de Esquipulas del Norte, departamento de Olancho, Honduras. La obra había sido construida con el propósito de conectar las comunidades de Balsa 1 y Balsa 2.
Minutos después de que iniciaran los actos protocolarios y el corte de cinta, la estructura, compuesta por tensores y maderas, cedió repentinamente ante el peso y se desplomó hacia el lecho del río.
🚨😱 Puente de hamaca colapsa durante su inauguración en Olancho, Honduras.
La estructura cedió minutos después de iniciar los actos protocolarios y el corte de cinta, cuando varias personas se encontraban sobre el puente. Los pobladores cayeron hacia el lecho del río y el… pic.twitter.com/KKVrd98A7t
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 3, 2026
En ese momento, decenas de pobladores cruzaban el puente acompañados por autoridades locales, entre ellas el alcalde de Esquipulas del Norte y el alcalde del vecino municipio de Guata, Olancho.
Las personas que se encontraban sobre la estructura cayeron tras el desplome, provocando gritos de angustia y una situación de pánico entre los testigos que presenciaban la actividad desde las orillas.
De acuerdo con los informes médicos preliminares proporcionados por los cuerpos de socorro que acudieron al lugar, el colapso ocasionó cuantiosos daños materiales en la obra recién construida y dejó al menos una persona con heridas de consideración, quien fue trasladada de urgencia hacia un centro asistencial para recibir atención especializada.
Los jefes de las municipalidades involucradas resultaron físicamente ilesos y únicamente presentaron golpes menores y crisis nerviosas tras el impacto del incidente.
Internacionales
Asesinan a jefe policial de Guanaja tras salir de una reunión en Honduras
El jefe de la Policía Municipal de Guanaja, Darrel Trevor Moore Forbes, de 48 años, fue asesinado a tiros este miércoles en el departamento de Islas de la Bahía, Honduras.
Según información preliminar, Forbes fue atacado cuando salía de una reunión celebrada en el municipio insular.
Tras confirmarse su muerte, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de La Ceiba, Atlántida.
Familiares de la víctima solicitaron a las autoridades policiales y de investigación esclarecer el crimen, identificar y capturar a los responsables y llevarlos ante la justicia.
Internacionales
Marie se intensifica a huracán categoría 1 frente a costas de México
El ciclón Marie se intensificó este miércoles a huracán categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson frente a las costas del Pacífico mexicano, con efectos previstos principalmente en entidades del occidente del país.
A través de redes sociales, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México informó que la circulación del sistema reforzará las lluvias y provocará viento y oleaje elevado en los estados de Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.
“Su centro se localiza a 600 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur”, detalló el organismo.
Asimismo, el SMN indicó que el huracán podría generar vientos sostenidos de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, además de oleaje de hasta 3.5 metros de altura en Baja California Sur.
Ante estas condiciones meteorológicas, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) mantiene protocolos preventivos y de atención en coordinación con las autoridades estatales, con el objetivo de reducir los riesgos.
Internacionales
Japón endurecerá las pruebas de conducción para los mayores de 75 años
Japón endurecerá las pruebas de conducción para las personas mayores de 75 años, debido al aumento de los accidentes provocados por errores al volante, informó este jueves la Policía japonesa.
Los accidentes mortales causados por conductores mayores de 75 años han aumentado en el país, donde el envejecimiento de la población es especialmente pronunciado.
Según la Agencia Nacional de Policía (NPA), cerca del 18 % de los 2,500 accidentes de tráfico registrados el año pasado fueron causados por conductores de esa franja de edad.
Un informe de la agencia señala que “numerosos accidentes son provocados por conductores mayores que pisan por error el acelerador en lugar del freno”.
La nueva medida estará dirigida a las personas mayores de 75 años que tengan antecedentes de infracciones de tráfico. Una investigación determinó que los accidentes ocasionados por conductores de esa edad con historial de infracciones son dos veces más frecuentes que los provocados por otros conductores del mismo grupo etario.
Uno de los casos mencionados ocurrió en 2019, cuando un hombre de 87 años mató a una niña de tres años y a su madre, además de herir a otras nueve personas, después de pisar por error el acelerador en lugar del freno.
De los accidentes mortales registrados en 2025, un total de 46 fueron causados por conductores que confundieron el acelerador con el freno, de acuerdo con la NPA.
De esos casos, 31 involucraron a personas de 75 años o más, lo que representa cerca del 70 % del total.