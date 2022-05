Joven latino tenía $20,000 dólares en piezas para construir armas en apartamento de Nueva York

El abuelo del autor de la masacre en la escuela de primaria Robb de Uvalde, Texas, que dejó a 19 niños sin vida y a dos maestros, dijo sentirse “muy dolido” por lo que hizo su nieto, Salvador Ramos, de 18 años.

Rolando Reyes, de 72 años, señaló que el día en que Ramos tomó sus armas, disparó en contra de su esposa y tomó un vehículo para dirigirse hacia la escuela primaría él no estaba en casa y que de haber estado, en estos momentos estaría muerto.

“Yo me fui (de la casa), quizá si yo me hubiera quedado, me hubiera matado a mí también”, dijo el hombre un tanto visible ante la prensa.

