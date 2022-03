Joven futbolista es hallada muerta en su habitación; se investiga un posible suicidio

Lo que parecía una noche de chicas y diversión para un grupo de amigas que organizó una pijamada, se convirtió para una de ellas, la peor noche de su vida, luego de ser torturada por dos de sus compañeras, quienes le ocasionaron severos daños físicos y mentales. Las menores de edad de 12 años fueron detenidas por la policía y una de ellas es juzgada como juvenil por lo grave de la situación.

La niña maltratada, también de 12 años recibió una invitación para pasar una noche en la casa de una de sus compañeras en lo que parecía sería una fiesta. Durante la noche, dos de las niñas que estaban en la pijamada comenzaron a molestar a la afectada, primero insultándola, para después golpearla, la quemaron, le cortaron el cabello, le cortaron la cara con un objeto afilado y en un intento por lastimarla más, las dos adolescentes se sentaron sobre ella durante un largo tiempo con el propósito de que no pudiera respirar, detalló la madre de la víctima.

Tanto la identidad de la víctima como de las acusadas no fue revelada. Al día siguiente, la madre de la niña torturada habló a la policía de Logansport para acusar a las adolescentes. “Por lo que he visto de la investigación esto es muy sensible, lo considero grave”, detalló el sargento, Dan Frye.

Dos niñas involucradas en el incidente fueron detenidas por las autoridades; una de ellas sólo fue acusada de asalto violento a otra niña y la segunda es acusada de equivalente juvenil de confinamiento criminal, la dos menores de edad están detenidas, mientras la investigación sigue su curso.

“No la intimidaron, la torturaron. Recibió torturas físicas y mentales, mi hija no está bien. Duele mucho porque ahora no sabrá cómo confiar en las personas”, dijo Jaimie Tribbett, madre de la víctima al mismo diario.

La familia de la niña torturada esperan que se haga justicia porque las acciones de las dos niñas acusadas son muy graves y sobre todo violentas. “Espero que mi hija pueda obtener justicia y que las otras niñas se queden ahí por mucho tiempo y obtengan la ayuda que necesiten”, detalló la madre de la menor.

La Oficina del Fiscal del Condado de Cass confirmó que el caso fue llevado al Tribunal de Menores del estado y un juez ordenó la detención de la menor de edad acusada por agresión que resultó en lesiones corporales graves, más otros cargos por delitos graves. La niña tiene fecha de audiencia en esta semana.

El agente Frey señaló que siguen investigando este caso para obtener orden de allanamiento para analizar el lugar específico de la casa donde sucedieron las agresiones, así mismo le pidió a la población que si tiene información adicional, la proporcioné para ayudar a detallar más lo ocurrido en esa pijamada.