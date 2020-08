FOTO|Rápido accionar de los policías evita que dos personas se tiren de un puente tras leerles una cita bíblica

Este fin de semana, el puente Costa Cavalcanti, que une Ciudad del Este y Hernandarias, en Paraguay, habría sido testigo de dos tragedias si no fuera por el rápido accionar de los policías. Los efectivos lograron evitar que dos personas, en situaciones distintas, se tiraran desde esa altura, a una de ellas, leyéndole la Biblia.

El sábado por la mañana, un joven pensó en tirarse, hasta que intervinieron policías de la Comisaría 4ta de Alto Paraná. El comisario Reinaldo Téllez, jefe de la 1ra, se dirigió al lugar: “El muchacho estaba triste, contó que andaba sin trabajo, que nadie le consideraba nada”.

Necesitaron mucha empatía para convencer al joven de aceptar su ayuda y ponerse a salvo. Los uniformados se ofrecieron a darle una mano para revertir su situación. Los de la comisaría jurisdiccional lo llevaron al hospital y luego lo entregaron a sus familiares.

“Somos un poco de todo, no solo en los casos de intento de suicidio, también en los problemas familiares, a veces el policía hace ese trabajo de contención. Eso en las estadísticas no figura, pero no deja de ser importante ese trabajo”, dijo Téllez.

El oficial también mencionó que mientras trataba de convencer al muchacho se sentía optimista, pero a la vez, le daba escalofríos pensar que las cosas podían no salir bien.

Este lunes en el mismo lugar, un suboficial del Grupo Especial de Operaciones (GEO) llamado Juan Osorio también salvó otra vida. Según medios esteños, le leyó un pasaje de la Biblia, hasta que finalmente logró que la joven recapacitara y desistiera de la acción.

El puente Cavalcanti ya fue escenario de numerosos casos de intentos de suicidios, lo que incluso llevaron semanas atrás al concejal departamental Freddy Chamorro, a proponer la colocación de vallas anti-suicidios en el lugar.