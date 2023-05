Dos mujeres perdieron la vida y tres niños gravemente heridos en incendio en Nueva York

Una mujer adulta y una adolescente perdieron la vida y tres niños resultaron gravemente heridos cuando un incendio arrasó una casa en Brooklyn, Nueva York, la madrugada de este martes.

Las autoridades sospechan que el fuego fue provocado, adelantó ABC News. El caos estalló dentro de una vivienda multifamiliar de tres pisos en Fountain Avenue cerca de Liberty Avenue, East New York, alrededor de las 2:15 a. m. del martes, dijeron las autoridades.

La mujer de 36 años fue descubierta dentro de la casa y declarada muerta en la escena.

Tres menores de sexo femenino de 10, 14 y 17 años, así como un niño de 9 años, fueron trasladados de urgencia al Brookdale University Hospital Medical Center, todos en estado crítico, dijo la policía. Más tarde la adolescente murió.

Un hombre no identificado fue llevado al Nassau University Medical Center, donde figuraba en condición estable. Se cree que las seis víctimas no identificadas están relacionadas, aunque eso aún no se ha confirmado oficialmente.

Una docena de unidades del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York, incluidos 60 bomberos y trabajadores paramédicos EMS, respondieron a la escena. Un bombero fue atendido por heridas leves.

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...