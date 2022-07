Brasil confirma su primera muerte por viruela del mono

Policías de Nueva York y ladrones protagonizaron una balacera esta madrugada en Chelsea, uno de los vecindarios más bohemios y festivos de Manhattan.

El hecho sucedió cuando agentes NYPD se enfrentaron a dos delincuentes que realizaban un robo en un club nocturno. Policías vestidos de civil patrullaban en el área de West 21st Street y 7th Avenue esta mañana poco antes de las 3 a.m. cuando un portero del bar “Doux Supper Club” los alertó sobre un robo en curso.

