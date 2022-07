Reclusas en EE. UU. denuncian violación luego de que un guardia vendiera la llave de su celda

Después de semanas de retrasos, casi 800,000 dosis de la vacuna contra la viruela del mono pronto estarán disponibles para su distribución, informaron el miércoles los reguladores de salud de Estados Unidos.

El anuncio se produce en medio de crecientes críticas de que las autoridades han sido “demasiado lentas” en el despliegue de la vacuna, lo que podría haber perdido la ventana para contener lo que pronto podría convertirse en una enfermedad infecciosa arraigada.

Las dosis enviadas anteriormente provenían de un laboratorio en Dinamarca que ya tenía la aprobación de la FDA, por lo que otras 786,000 dosis fabricadas en una instalación bávara nórdica recién inaugurada esperaban la certificación estadounidense.

