Internacionales
Asesinan a un hombre para ofrecer el servicio funerario a su familia
Autoridades de la Policía Nacional Civil de Guatemala capturaron a dos trabajadores de una funeraria, luego de que un hombre fuera localizado sin vida dentro de un establecimiento situado en el kilómetro 60 de la ruta a Taxisco, caserío Las Flores, en Escuintla.
Según la PNC, los detenidos fueron sorprendidos dentro de una habitación de la funeraria junto al cuerpo de la víctima. De acuerdo con la información oficial, el hombre habría sido llevado al lugar bajo engaños, donde fue amarrado y posteriormente atacado con un arma blanca hasta causarle la muerte.
Los capturados fueron identificados como Kevin “N”, de 26 años, y Ángel “N”, de 20 años, quienes no brindaron explicación sobre el hecho. En el lugar se localizó un cuchillo, el cual fue embalado como evidencia. El caso continúa bajo investigación para determinar más responsabilidades.
Internacionales
Hallan tres cuerpos sin vida envueltos en bolsas plásticas
Autoridades de Guatemala localizaron tres cuerpos sin vida envueltos en bolsas, durante un operativo realizado en el kilómetro 14 de la ruta hacia Santa Lucía Los Ocotes, en la zona 25.
El hallazgo fue reportado entre los matorrales del sector, luego de que las autoridades fueran alertadas sobre la presencia de varios bultos que inicialmente se pensó que eran desechos.
Tras las inspecciones policiales en el lugar, se confirmó que se trataba de tres bolsas que contenían restos humanos.
Internacionales
Marco Rubio dice que no habrá paz posible en Gaza a menos que Hamás se desarme
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el viernes que «no hay paz posible» en Gaza a menos que Hamás se desarme y deje de suponer una amenaza para Israel.
Rubio se refirió al tema en momentos en que el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, tenía previsto reunirse en Florida con funcionarios de Catar, Egipto y Turquía, con la esperanza de salvar los esfuerzos para alcanzar la segunda fase de la tregua, que entró en vigor el 10 de octubre en la Franja de Gaza.
«Si Hamás se encuentra en el futuro en una posición en la que pueda amenazar o atacar a Israel, no habrá paz», declaró Rubio a periodistas, y añadió: «Por eso es tan importante el desarme».
En la segunda etapa de la tregua, Israel debe retirarse de sus posiciones en Gaza, donde también se debe instalar una autoridad interina de gobierno en el territorio palestino que reemplace a Hamás, y desplegar una fuerza internacional de estabilización.
Rubio aseguró que ya «contamos con varios países aceptables para todas las partes» que han manifestado interés en hacer parte de la fuerza de estabilización. Entre las propuestas están las de Pakistán e Indonesia, que no tienen relaciones diplomáticas con Israel.
Internacionales
San Francisco sufre apagón que afecta a 130,000 residentes
La ciudad estadounidense de San Francisco quedó a oscuras la noche del sábado por un apagón que dejó a 130,000 usuarios sin suministro eléctrico, aunque la empresa encargada aseguró que gran parte de los usuarios recuperaron el servicio.
Pacific Gas & Electric Company indicó en un comunicado en X que cerca de 90,000 hogares recuperaron el servicio para las 9:00 p.m (05H00 GMT de domingo) y que «los restantes 40,000 clientes lo tendrán restablecido durante la noche».
Gran parte de esta ciudad, un centro tecnológico de 800,000 habitantes, quedó a oscuras con interrupciones en el transporte público y semáforos apagados en pleno fin de semana de compras navideñas.
«Sé que ha sido un día difícil», declaró el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, en un video en redes sociales desde el centro de operaciones de emergencia de la ciudad.
«Ha habido progreso (en el restablecimiento del servicio) pero para aquellos que no tienen electricidad, queremos que asegurar que estén a salvo, contacten a sus vecinos», agregó.
Lurie afirmó que agentes de la policía y bomberos salieron a pedirle a los residentes permanecer en casa en la medida de lo posible.
Dijo que algunos semáforos no estaban funcionando, por lo cual policías e inspectores de tránsito salieron a ayudar a controlar las intersecciones.
Un incendio en una subestación causó el apagón, agregó Lurie.
Partes de la ciudad estaban cubiertas por neblina y muchos negocios debieron cerrar pese a ser el fin de semana previo a la Navidad, una fecha importante para el comercio.
La abrupta baja en la cantidad de compradores antes de Navidad es «devastador» para el comercio, indicó al diario San Francisco Chronicle el gerente de la tienda de productos para el hogar Black & Gold.