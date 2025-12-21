Internacionales -deportes
Raphinha y Yamal apuntalan el liderato del Barça en Villarreal
Durante meses, el encuentro Villarreal-Barcelona acaparó titulares por el plan, luego abortado, de LaLiga española de deslocalizarlo a Miami: el partido se jugó finalmente este domingo en casa del equipo amarillo y los visitantes catalanes se impusieron 2-0.
Con esta decimoséptima jornada, la última de 2025 en España, el Barça mantiene cuatro puntos de ventaja sobre el segundo, Real Madrid, que venció el sábado 2-0 a Sevilla, y se aseguró además matemáticamente el título anecdótico y honorífico de «campeón de invierno» (líder de LaLiga al término de la primera vuelta).
La presión apenas se notó para el equipo azulgrana en el Estadio de La Cerámica, donde el cuadro culé se adelantó pronto, en el minuto 12, con un penal provocado y transformado por el brasileño Raphinha, que poco después rozó el segundo al enviar al larguero.
La sentencia del líder esperó al minuto 63, cuando Lamine Yamal aprovechó una serie de rechaces en el área para terminar enviando un potente golpeo que terminó de hundir al Submarino Amarillo.
Entre medias, Villarreal había visto cómo le anulaban el empate por fuera de juego previo a un autogol de Jules Koundé y sobre todo había quedado herido por la expulsión del portugués Renato Veiga, que dejó a los locales con diez hombres en el 39.
Barcelona tendrá por lo tanto un plácido final de año y dos semanas de total calma, hasta que retome la competición el sábado 3 de enero con el derbi ante Espanyol, antes de emprender viaje a Arabia Saudita para jugar la Supercopa de España.
Descanso navideño
«Villarreal es un equipo fantástico, son jugadores muy rápidos, así que estoy feliz por este triunfo», dijo el entrenador Hansi Flick a DAZN.
«Lo que más me gustó del partido de hoy fueron los tres puntos. Mi equipo está algo cansado, pero la mentalidad que mantiene es impresionante», destacó.
La única mala noticia que le deja el partido de este domingo fue el cambio por un problema físico de Koundé en la recta final, cuando el choque estaba ya decidido, aunque Flick quitó gravedad después a ese contratiempo.
Por contra Villarreal cierra así un mal mes de diciembre, en el que ha quedado virtualmente eliminado en la Liga de Campeones europea y directamente KO en la Copa del Rey, tras caer el miércoles pasado ante un equipo de segunda división, Racing de Santander, por 2-1.
Pierde además su lugar en el podio de LaLiga y baja al cuarto lugar, cediendo el tercer puesto a Atlético de Madrid, que en el primer turno del domingo ganó 3-0 a Girona.
Villarreal queda a dos puntos de Atlético, a siete de Real Madrid y ya a once de Barcelona. Tiene, eso sí, dos partidos disputados menos que ese trío de cabeza.
Internacionales -deportes
Publican imágenes del momento en el que acaban con la vida del jugador del Barcelona
El fútbol ecuatoriano está de luto. Mario Pineida, jugador de Barcelona SC, falleció la tarde del miércoles 17 de diciembre, tras ser víctima de un ataque armado en el sector de Samanes 6, al norte de Guayaquil.
Según información preliminar, un grupo de sicarios ingresó a una carnicería donde se encontraba el futbolista, dejando dos personas fallecidas, entre ellas el lateral de 33 años.
En redes sociales han salido a la luz las imágenes de una de las cámaras de seguridad del establecimiento donde quedó captado el momento exacto en que dos hombres armados entran y buscan directamente al futbolista para dispararle.
Tras cometer el doble crimen, los delincuentes huyen del lugar como si nada. Así mismo, los familiares del futbolista confirmaron que la mujer que murió en el ataque no es la esposa de Pineida, ya que ella era una clienta y estaba comprando justo cuando fue el ataque.
Internacionales -deportes
Escandalosa batalla campal en el fútbol colombiano
El caos se desató anoche, en el estadio Atanasio Girardot, tras la final de la Copa BetPlay, que enfrentaba a Atlético Nacional contra Deportivo Independiente de Medellín (DIM).
El ganador del partido fue Atlético Nacional y la barra brava del DIM comenzó las agresiones obligando a paralizar la celebración del campeón.
Los barras bravas de Atlético Nacional y del DIM se enfrentaron en el campo de juego destrozando toda la utilería que serviría para ambientar la celebración.
La batalla campal dejó un saldo de 59 personas lesionadas, entre ellas siete agentes policiales.
Internacionales -deportes
La Finalissima entre España y Argentina ya tiene fecha
La Finalissima que enfrentará a España, como campeona de Europa, y a Argentina, como campeona de América (Conmebol), se jugará finalmente el 27 de marzo en el estadio Lusail de Catar, que acogió la final del último Mundial 2022.
La Conmebol y la UEFA, junto a la Federación Española de Futbol (RFEF) y la Asociación Argentina (AFA), confirmaron este jueves la sede y la fecha del encuentro, que empezará a las 21:00 horas locales (12:00 horas GT).
Presentada como parte de una estrecha colaboración entre la UEFA y la CONMEBOL, la Finalissima reúne a las mejores selecciones nacionales de Europa y Sudamérica y Argentina, actual campeona del mundo, que ganó la edición inaugural de la competición bajo la actual denominación en 2022, tras vencer a Italia (3-0) en el estadio londinense de Wembley.
Será la primera vez que la selección española pelee por este título, del que se han disputado tres ediciones. Las primeras en 1985 y 1993 bajo el nombre de Copa Artemio Franchi y que se adjudicaron Francia y Argentina.