Conductor pierde el control y vuelca

El sorteo El Gordo Navideño se realizó con éxito y distribuyó más de 3 millones de dólares en premios, beneficiando a participantes en todo el país.

El sorteo contó con más de 12,000 oportunidades de ganar y otorgó tres premios principales: el primer premio de $1,500,000 correspondió a la serie 164 y billete 77; el segundo premio de $100,000 a la serie 414 y billete 07; y el tercer premio de $50,000 a la serie 912 y billete 18.

Para este sorteo se emitieron 100,000 billetes, organizados en series de la 000 a la 999, con billetes del 00 al 99, cada uno con 40 fracciones participantes. Para ganar los premios mayores fue necesario acertar el número de serie y el número de billete. Además, se otorgaron premios por aproximación, terminación y derivados.

Los resultados oficiales pueden consultarse en la aplicación Lotería de El Salvador, en el sitio web institucional, en listas impresas en periódicos, con agentes vendedores y en puntos de venta autorizados.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...