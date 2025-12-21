Nacionales
Conductor pierde el control y vuelca
Un accidente de tránsito se registró este día en la carretera Longitudinal del Norte, donde un vehículo terminó volcado.
El hecho ocurrió en el tramo comprendido entre la Cuarta Brigada de Infantería y el desvío a Santa Bárbara, en Chalatenango. Elementos de la Policía Nacional Civil se presentaron en la zona para determinar las causas del accidente.
Al cierre de esta nota, se desconoce si hubo personas con lesiones de gravedad.
Economia
Se realizó el sorteo del Gordo Navideño de la Lotería Nacional; consulta aquí los resultados
El sorteo El Gordo Navideño se realizó con éxito y distribuyó más de 3 millones de dólares en premios, beneficiando a participantes en todo el país.
El sorteo contó con más de 12,000 oportunidades de ganar y otorgó tres premios principales: el primer premio de $1,500,000 correspondió a la serie 164 y billete 77; el segundo premio de $100,000 a la serie 414 y billete 07; y el tercer premio de $50,000 a la serie 912 y billete 18.
Para este sorteo se emitieron 100,000 billetes, organizados en series de la 000 a la 999, con billetes del 00 al 99, cada uno con 40 fracciones participantes. Para ganar los premios mayores fue necesario acertar el número de serie y el número de billete. Además, se otorgaron premios por aproximación, terminación y derivados.
Los resultados oficiales pueden consultarse en la aplicación Lotería de El Salvador, en el sitio web institucional, en listas impresas en periódicos, con agentes vendedores y en puntos de venta autorizados.
Principal
Joven motociclista muere en accidente de tránsito en Cuscatlán
Como Cipriano de Jesús Valle, de 33 años, fue identificado el motociclista que perdió la vida tras un accidente de tránsito ocurrido en San Bartolomé Perulapía, Cuscatlán.
El hecho se registró durante la madrugada, cuando la motocicleta impactó contra un vehículo sobre la carretera a Suchitoto, informaron las autoridades. Agentes policiales acudieron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y determinar las causas del accidente, sin descartar que haya sido producto del exceso de velocidad.
Por este incidente, las autoridades no han reportado capturas.
Nacionales
Lamborghini Huracán Spider llama la atención al circular por calles de San Salvador
Un Lamborghini Huracán Spider causó sensación entre salvadoreños al ser visto circulando por distintas calles de San Salvador.
El hecho fue compartido por diversas páginas informativas nacionales, que destacaron la elegancia y el color del vehículo, un modelo poco común de observar en el país. El superdeportivo, considerado uno de los más exclusivos de la marca italiana, captó la atención de automovilistas y peatones, quienes aprovecharon para fotografiarlo.
Según se informó, el precio de este vehículo en El Salvador puede alcanzar hasta los 300 mil dólares.