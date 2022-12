Arrestan en aeropuerto de México a pandillero salvadoreño de la MS-13, será deportado a El Salvador en las próximos días

Twitter suspendió las cuentas de más de media docena de periodistas de CNN, The New York Times, The Washington Post y otros medios ayer jueves por la noche.

Según informó The Washington Post, “muchas de las cuentas suspendidas habían escrito recientemente sobre una disputa entre el propietario de la plataforma, Elon Musk, y otro usuario de Twitter que había rastreado los viajes en jet privado del multimillonario”.

Los bloqueos de este jueves por la noche se produjeron sin advertencia ni explicación por parte de Twitter, según detallaron algunos de los comunicadores afectados.

La red social también cambió el miércoles sus reglas para prohibir compartir la ubicación actual de otra persona sin su consentimiento.

Esta misma semana Twitter bloqueó la cuenta que rastreaba el jet de Elon Musk a pesar de que el empresario había asegurado que no lo haría.

Los bloqueos en la red social incluyeron al reportero de tecnología del Post, Drew Harwell, “quien descubrió que no podía iniciar sesión en su cuenta o tuitear alrededor de las 7:30 p. m. del jueves”.

Aaron Rupar, un escritor de Substack con casi 800.000 seguidores en Twitter, señaló que su cuenta estaba suspendida a través de capturas de pantalla tomadas por otros usuarios.

“El reportero de tecnología del New York Times, Ryan Mac, también parece haber sido suspendido casi al mismo tiempo. Había publicado un artículo el miércoles sobre la suspensión de cuentas de Twitter que usaban datos públicos para rastrear la ubicación del plan privado de Musk”, reseñó el Post.

La cadena CNN, emitió un comunicado por la suspensión de la cuenta de su periodista Donnie O’Sullivan y aseguró que reevaluarán la relación con la compañía del pajarito ante la censura de Elon Musk.

“La suspensión impulsiva e injustificada de varios reporteros, entre ellos Donnie O’sullivan, de CNN, es preocupante pero no sorprendente. La creciente inestabilidad y volatilidad de Twitter debería preocupar enormemente a todos los que utilizan la plataforma. Hemos pedido explicaciones a Twitter y reevaluaremos nuestra relación en función de esa respuesta”, se lee en el texto.

Por su parte, Matt Binder del sitio de tecnología Mashable, dijo que su cuenta fue automáticamente bloqueada después de compartir una captura de pantalla que O’Sullivan había compartido poco antes de ser suspendido.

La captura mostraba una declaración de la policía de Los Ángeles, enviada a varios medios, en los que decía que estaba en contacto con Musk sobre el presunto acoso sufrido por su hijo, pero que no había recibido ninguna denuncia hasta ese momento.

Este miércoles, Musk aseguró desde su cuenta en Twitter que se procederá a la suspensión de usuarios que proporcionen información de ubicación en tiempo real de cualquier persona, “ya que está considerado como una violación a la seguridad”.

Musk aseguró desde su cuenta en Twitter que se procederá a la suspensión de usuarios que proporcionen información de ubicación en tiempo real de cualquier persona. (TWITTER)

“Los tweets que comparten la ubicación de una persona que no son del mismo día están permitidos bajo la política modificada, al igual que los mensajes sobre estar en un evento público como un concierto, dijo Musk.

“Doxxing” se refiere a revelación información personal como la dirección de una casa o el número de teléfono de alguien, con el fin de atacarlo directamente.

Sin embargo, este no parece haber sido el caso de Binder: “No compartí ningún dato sobre ubicación. Tampoco links a la cuenta ElonJet u otra cuenta que rastree locaciones”, aseguró en una declaración distribuida por correo electrónico.

En cuanto a la duración de las suspensiones, el mensaje que reciben quienes han sido bloqueados dice la palabra “permanente”, aunque Musk ha sugerido que podría durar una semana al responder una pregunta sobre el periodista de NBC Keith Olbermann.

Otro periodista suspendido es Steve Herman, de Voz de América, quien asume que fue suspendido “porque he tuiteado sobre los otros periodistas que estaban siendo bloqueados por escribir sobre las cuentas cerradas que estaban vinculadas a ElonJet”.

Musk había dicho públicamente que no tocaría las cuentas tras comprar Twitter en un acuerdo de 44.000 millones de dólares como parte de su compromiso con la libertad de expresión en la plataforma.

El Comité para la Protección de los Periodistas, una organización sin fines de lucro que defiende a los periodistas de todo el mundo, dijo que estaba preocupado por las suspensiones.

“Si se confirma como represalia por su trabajo, sería una grave violación del derecho de los periodistas a informar sin temor a represalias”, señaló.

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook