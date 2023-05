Al menos ocho personas perdieron la vida en enfrentamiento armado en México

La Policía de Atlanta reportó un tiroteo en el Northside Hospital Medical, ubicado en el centro de Atlanta, donde un sujeto ingresó con el rostro cubierto y comenzó a disparar.

Hasta el momento se reportan al menos una persona muerta y tres heridas.

El sospechoso no ha sido detenido, pero la Policía dio a conocer cuatro imágenes del sujeto, en una de las cuales puede verse el rostro.

La Policía pidió a los habitantes mantenerse “atentos”, debido a que el sospechoso se encuentra el prófugo.

El hombre viste una sudadera gris con capucha y pantalón negro.

“Según nuestra investigación preliminar, se cree que estas fotos son del tirador en activo. Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de esta persona debe llamar al 911”, indicó la Policía. “Se cree que el sospechoso está armado y es peligroso y no debe ser abordado”.

BREAKING: A mass shooting has taken place in Midtown Atlanta. A shelter in place order has been ordered. Details:



– The building in which the shooting appears to have occurred is known as the Northside Family Medicine and Urgent Care Building, which is between 12th and 13th… pic.twitter.com/2FOnxNBFfQ