Yuri Rodríguez pone en alto el nombre de El Salvador en Campeonato del Mundo de Fisicoculturismo en Barcelona

Con el cabello rojo, el campeón salvadoreño de los juegos panamericanos, Yuri Rodríguez, partió este día para España donde participará en el Campeonato Mundial de Fisiculturismo.

El evento deportivo se realizará en Santa Susana, España, entre el 5 y 8 de noviembre de 2020. Yuri Rodríguez participará en la modalidad Game Classic Bodybuilding en la categoría de 175 centímetros.

En cuanto al nuevo look, el atleta explico que “Es una forma fresca de ir a una nueva competencia, hasta el bigote me he quitado”.

Para Rodríguez esta será su tercera participación en un campeonato mundial, el primero que disputó fue en 2018 también en España, en donde resultó con un sexto lugar; volvió en 2019, a Emiratos Árabes Unidos, en el que ganó el subcampeonato, su mayor logro a la fecha.

Yuri cerrará el año con dos importantes campeonatos, uno de ellos a realizarse en Santo Domingo, República Dominicana, y el otro en Sevilla, España.