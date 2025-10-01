Nacionales -deportes
Entradas para El Salvador vs. Panamá se agotaron en pocas horas
En menos de seis horas se agotaron todas las entradas para el partido de la selección nacional contra Panamá, correspondiente a la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.
La venta en línea inició a las 7:00 p.m. del martes y cerca de la medianoche ya quedaban muy pocos boletos disponibles. Para la mañana del miércoles, el sitio web de Smart Ticket reportaba que estaban totalmente agotados.
El encuentro entre El Salvador y Panamá se disputará el próximo 10 de octubre a las 7:00 de la noche en el estadio Cuscatlán.
Nacionales -deportes
La Selecta arranca entrenamientos para enfrentar a Panamá y Guatemala
La Selección Nacional de El Salvador dio inicio oficialmente a sus entrenamientos en preparación para la doble fecha FIFA, en la que enfrentará a Panamá y Guatemala, compromisos clave en la ruta hacia el próximo Mundial.
Durante la primera práctica, los jugadores mostraron concentración y buena disposición, evidenciando compromiso y preparación para los duelos que podrían definir su camino en la fase de clasificación.
Internacionales -deportes
¡Clásico de Leyendas llega a El Salvador! Boletos a la venta desde este martes
Los aficionados salvadoreños podrán adquirir desde las 12:00 m los boletos para el Clásico de Leyendas entre Barcelona y Real Madrid, programado para el próximo 8 de noviembre en el estadio Jorge “Mágico” González.
Fun Capital informó que este martes inicia la preventa con un 25 % de descuento para quienes paguen con tarjetas de crédito del Banco Cuscatlán, además de la opción de hasta 12 cuotas sin intereses.
El histórico encuentro contará con figuras como Iker Casillas, portero del Real Madrid, y Carles Puyol, excapitán del Barcelona. Se trata de uno de los eventos deportivos más esperados del año, con preventa limitada hasta agotar existencias. Por el momento, no se han revelado los precios ni las localidades.
Nacionales -deportes
FIFA sanciona a FESFUT con más de $62 mil y cierre parcial de graderías por actos de racismo
La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) fue sancionada por la FIFA debido a actos de racismo y discriminación registrados durante el encuentro entre El Salvador y Surinam.
El Comité Disciplinario del máximo ente del fútbol impuso una multa de 50,000 francos suizos (unos $62,700), dinero que deberá destinarse a un plan integral contra la discriminación, el cual será supervisado por la FIFA. Además, se ordenó el cierre del 15 % del aforo del estadio, específicamente las localidades detrás de las porterías, para el próximo partido oficial de la Selecta.
A través de un comunicado, la FESFUT condenó cualquier manifestación de racismo, reiteró su compromiso de trabajar con FIFA y CONCACAF para erradicar estas conductas y llamó a la afición a mantener un comportamiento ejemplar. La entidad advirtió que reincidir en este tipo de incidentes podría traer sanciones más severas, como pérdida de puntos o exclusión de torneos internacionales.