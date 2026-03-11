Nacionales -deportes
El Salvador hace su debut en unos Juegos Paralímpicos de Invierno
El Salvador ha escrito su nombre en los libros de historia de los Juegos Paralímpicos de Invierno, esta vez en los desarrollados en Milán-Cortina, con la participación de David Chávez y Jonathan Arias en el paraesquí de fondo.
Los salvadoreños disputaron la ronda clasificatoria por primera vez, enfrentándose a rivales con mucha trayectoria en este deporte invernal adaptado.
David Chávez registró un tiempo de 2:33.69, ubicándose en la posición 27, mientras que Jonathan Arias paró el cronómetro en 2:56.79, quedando en la posición 36.
En esta ronda clasificatoria solo avanzaban las primeras 12 posiciones, por lo que ambos salvadoreños quedaron fuera de esta modalidad.
A la dupla nacional le quedan dos pruebas más en tierras italianas, el Para Cross-Country Skiing 10 kilómetros Interval Start Sitting masculino, y el Para Cross-Country Skiing 20 kilómetros Interval Start Sitting masculino, por lo que aún pueden dar la sorpresa.
Estas competiciones se harán mañana y el próximo domingo.
FAS sufrió ante Platense, pero cerró la primera vuelta «súper líder» e invicto
El FAS terminó líder e invicto la primera vuelta del Clausura 2026, pero debió esperar a que Platense estuviera con 10 para tumbar 2-3 a un gallo que se les paró bonito y los puso a sufrir.
En su parcela el tigre fue un monólogo con la pelota, pero toda vez cruzó la linea del Ecuador se encontró con dos cercos amarillos que hicieron la ruta a portería intransitable, volviendo el manejo de balón estéril y viendo cómo el gallo sacaba las espuelas en la contra.
Media hora tuvo que esperar la hinchada de FAS para ver una jugada clara de peligro: fue un cabezazo de Nelson Bonilla al que reaccionó con buenos reflejos Óscar Arroyo bajo los tres palos. Luego, mediante la misma fórmula lo intentó José Portillo, pero el guardameta respondió nuevamente.
Así, los asociados, acostumbrados a la contra y a irse en ventaja a la pausa, recibieron una dosis de su misma medicina y vivieron un susto mayúsculo cuando Dennis Bautista enfiló a marco y puso a prueba los dotes de Kevin Carabantes. Antes de eso Carlos Bogotá había sacado un par de disparos desviados, e incluso reclamó una jugada en el área como penalti.
De ahí que cuando los viroleños se fueron al descanso, aunque su afición era menor a la tigrilla en las gradas del Cuscatlán, se fueron bendecidos por gotas de lluvia y también por un manto de aplausos de su gente.
Para fortuna, las gotas de lluvia no mojaron la pólvora y en el arranque del segundo tiempo los goles llegaron en racimo. Rudy Clavel (59′) abrió la lata y Bautista empató un minuto después. El tigre volvió a morder con Dustin Corea desde el penalti (65′), pero en una contra, Carlos Bogotá (69′), logró el 2-2.
Al final, ya cuando Platense estaba con 10 por la expulsión de Filiberto Martínez a Víctor Landázuri (75′), Nelson Bonilla en el 76′ hizo el tanto del triunfo 2-3 para los santanecos.
Bolillo Gómez convocó a portero mexicano para la Selecta
A la espera de que la Fesfut lo haga oficial, desde México surge la información sobre la convocatoria del guardameta del Dorados de Sinaloa, Geonathan Barrera, que participa en la Liga Expansión MX de cara al amistoso que jugarán contra el Pachuca Select que se disputará el 3 de marzo.
«Mucho éxito con La Selecta, querido Geo. La Familia Dorada te desea lo mejor en tu convocatoria internacional, estamos muy orgullosos. Defiende los tres postes de tu país con honor, acá te esperamos de regreso», informaron sobre el llamado del equipo del Bolillo Gómez.
Barrera cuenta con triple nacionalidad (mexicana, estadounidense y salvadoreña) fue informado del llamado por parte del profesor Hernán Darío Gómez, en el vestidor aurinegro, por el cual fue felicitado por sus compañeros.
Este guardameta vive su segundo torneo con «El Gran Pez», acumula 180 minutos jugados en el presente certamen, ante Alteños y Venados, donde acumuló dos empates para los sinaloenses.
Este domingo, la Selecta se concentrará este este domingo para viajar a México y realizar el amistoso contra Pachuca Select con 19 jugadores, incluyendo a Barrera, quien, junto a Jefferson Amaya, del Real Salt Lake; son los únicos legionarios que participarán en este encuentro.
La Selección salvadoreña se alista para participar en la Concacaf Series, competencia que se realizará en República Dominicana, donde también estará Martinica.
Deporte, paisaje y emoción en el IRONMAN 70.3 San Salvador
El IRONMAN 70.3 San Salvador inició con éxito desde el Parque Recreativo Apulo, reuniendo a 1,200 atletas provenientes de 28 países en una jornada marcada por la resistencia, la emoción y espectaculares escenarios naturales.