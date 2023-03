«No sabíamos que el club pagaba a este señor»: Gerard Piqué sobre el Barcelona y el caso Negreira

Durante una entrevista concedida a la cadena Rac 1, el exdefensa del Barcelona, Gerard Piqué, abordó diversos temas entre los que sobresalieron su separación de la cantante colombiana Shakira, el futuro futbolístico de Lionel Messi y la situación de su excompañero Dani Alves, acusado de agresión sexual. De igual forma, habló sobre la controversia del Barcelona en el caso Negreira.

El, exzaguero azulgrana señaló que, como jugadores, no tenía conocimiento sobre los acuerdos del club con Negreira. Sin embargo, defendió la integridad de la entidad azulgrana y enfatizó que, en cuanto a posible compra de árbitros, se trataría de una actividad que podría pasar desapercibida a la vista pública.

«No sabíamos que el club pagaba a este señor. Los jugadores, sobre todo los que llevamos más años, ya conoces los árbitros, pero a los entrenadores, sobre todo los que vienen de fuera, les va bien tener esos informes. Yo, como jugador, no sé si la faena de este señor era esa. Yo pondría la mano en el fuego de que el Barça no ha comprado árbitros. Si quieres comprar a un árbitro, es muy fácil, quedas con él y le das un sobre», comentó Pique.

Piqué: "Si quieres comprar a un árbitro quedas con él, le das un sobre con dinero negro y se acabó" https://t.co/BUmIXdxZqF pic.twitter.com/GvEt9Wl9EQ — EL MUNDO (@elmundoes) March 14, 2023

Sobre su separación de Shakira, Piqué comentó que mantiene una buena relación con sus hijos y optó por señalar que, tanto él como la cantante, toman las decisiones que consideran convenientes para el bienestar de los menores. Piqué evitó comentar sobre las últimas canciones de Shakira o sobre sus decisiones en la Kings League vinculadas a dichas canciones.

«Creo que las personas tenemos la responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos. Cada uno toma las decisiones que considera. Solo quiero que mis hijos estén bien», señaló el catalán.

Esta respuesta de Piqué a la canción de Shakira se está haciendo viral esta mañana. pic.twitter.com/EsyCxfv5BQ — #PorQuéTT (@xqTTs) March 14, 2023

«Con mis hijos siempre he tenido una relación muy cercana y me gusta que participen de cosas que se lo pasan bien. Cada uno toma las decisiones que considera que son las mejores, yo hago las formas de una manera e intento hacerlo de la mejor posible. En clase no recibes una lección de cómo puedes ser mejor o peor padre. Estoy bien y con ganas de seguir haciendo cosas», agregó.

Sobre Lionel Messi, Piqué dijo que es el propio argentino quien tiene la decisión final sobre si regresar al Barcelona, permanecer en el PSG o buscar otro destino como la MLS, enfatizando en que, tras la obtención del campeonato mundial con Argentina, Messi es quien debe decidir si quiere competir al más alto nivel o si buscará un destino diferente para su carrera en los años que le quedan deportivamente activo.

«Sólo lo sabe él. Ha ganado el Mundial, que era el gran sueño que tenía, y ahora ya nadie puede dudar de que es el mejor de la historia. Lo que decida, será un tema suyo, de dónde puede encontrar la felicidad y su competitividad», subrayó.

Gerard Piqué lanza un dardo a Shakira: "Los padres tenemos que intentar proteger a los hijos" pic.twitter.com/Xumz2OfxQm — La Vanguardia (@LaVanguardia) March 14, 2023

«Si quiere seguir compitiendo, el Barça puede estar en sus planes, si quiere dejar de competir a este nivel, pues igual se va a la MLS. Sería muy bestia, por todo lo que nos ha hecho sentir, que Messi volviera a jugar en el Barça», agregó.

Finalmente, Piqué fue abordado sobre la situación de Dani Alves, su excompañero en el Barcelona y quien está siendo procesado por agresión sexual. «Es muy jodido para todos, para él y para los que fuimos sus compañeros. La Justicia tiene que seguir su camino. Yo quiero esperar a lo que diga el juez, y a partir de ahí, ayudar sobre todo a la víctima en el proceso», dijo.

«Cuando eres compañero de vestuario lo compartes todo. Lo ves actuar en el vestuario y no lo pensarías nunca. Parece que es así y te quedas en un estado de ‘shock’ porque no te lo esperas. Es una cachetada con la mano abierta a todo el mundo, una cachetada de realidad. Piensas ‘¿cómo puede ser que haya pasado?’ Si es así y ha pasado, creo que se tiene que ser muy duro. Con él y con todo el mundo que haga una cosa así», añadió.

Piqué puntualizó que «si es verdad que ha pasado, hay que ser muy duro con él y con todo el mundo. Estoy totalmente en contra de esta gente que no defiende el ‘sí es sí o, el ‘no es no’, tenemos que respetarnos entre todos nosotros».

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...