Marco Asensio en la mira del FC Barcelona

La histórica rivalidad que existe entre Real Madrid y Barcelona podría tener un nuevo episodio pero esta vez fue del campo, y es que desde España afirman que el conjunto culé estudia seriamente quitarle una de sus estrella al equipo merengue de cara a la próxima temporada.

Según ha informado el diario ‘Mundo Deportivo’, la directiva del FC Barcelona encabezada por Joan Laporta, estudia seriamente la posibilidad de fichar al delantero Marco Asensio de forma gratuita puesto que finaliza su contrato en junio pero puede negociar con otros equipos desde enero.

‼👍👎 Aunque reforzar el ataque no es la gran prioridad de cara a la próxima campaña, hecho de quedar libre y su calidad generan adhesiones en las áreas deportiva y técnica



✍ @ffpolo https://t.co/UmpKe5PQoT — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 1, 2022

Real Madrid ha demorado mucho estudiando el poder renovarle el contrato a Asensio, pero en los últimos días se ha mencionado que dicha renovación está cada vez más cerca. Ante esto, el club azulgrana buscará entrometerse en dicha negociación y hacer una mejor oferta al jugador.

El interés del Barça en el delantero español, ya se había mencionado hace algunos meses y, al ser consultado sobre dicho tema, el propio Asensio no le cerró la puerta al que de momento es su eterno rival, esto sin duda causó cierto enojo en la afición del Santiago Bernabéu.

Barcelona quiere seguir reforzando su plantilla aunque su meta principal es no seguir gastando dinero en fichajes por su inestable economía, es allí donde figuras como el aún jugador del Real Madrid cobran gran valor puesto que de llegar al Camp Nou lo haría de forma gratuita.

El internacional español tiene una más que demostrada pierna zurda que le vendría muy bien a la plantilla de Xavi Hernández, además parece no tener problemas con no ser titular indiscutible, algo que le vendría bien a la plantilla pues no generaría polémica y tendría mayor profundidad en el banquillo.

Aunque la situación parece complicada por la histórica rivalidad que hay entre Barcelona y Real Madrid, hay un punto importante que podría evitar mayores conflictos, y es que los presidentes de ambas entidades, Joan Porta y Florentino Pérez, respectivamente, tienen una buena relación.