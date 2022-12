Francia se impone a Inglaterra en un duelo de alto nivel y se cita con Marruecos en las semifinales del Mundial Qatar 2022

Francia se impuso a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 en el estadio Al Bayt, en lo que fue sin duda alguna una final adelantada. La victoria para los dirigidos por Didier Deschamps fue por marcador de 2-1 con goles de Aurélien Tchouaméni y Olivier Giroud; por los ingleses descontó Harry Kane de penal, quien a su vez erró otro.

La primera parte fue muy pareja y con mucho fútbol de lado y lado, Antoine Griezmann en modo selección como nos tiene acostumbrado cuando se coloca los colores de Francia y por parte de los ingleses, su capitán Harry Kane lo intentó de todas las formas.

Y así fue Aurélien Tchouaméni que con un disparo desde fuera del área adelantó a los actuales campeones del mundo al minuto 17. En una jugada en donde previamente Mbappé fue cerrando los espacios para que el centrocampista del Real Madrid anotara uno de los goles del campeonato.

This angle of Tchouaméni's goal 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/7G99wZnoc4

Posteriormente Inglaterra lo intentó con un Harry Kane bastante movido y que puso a prueba al portero Hugo Lloris que salvó su arco en par de oportunidades.

Hugo Lloris with a MASSIVE save for France 🧤😤



England remains scoreless in the first half pic.twitter.com/jDNISAUgPw