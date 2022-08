Aficionados del Olimpia se enfrentaron a la policía de Guatemala previo al partido de la Concachampions

Este jueves el Real Madrid citó a sus futbolistas para realizar su habitual entrenamiento de cara al partido del sábado contra el Celta de Vigo en condición de visitante. Casemiro, pretendido por el Manchester United, completó sin problemas su sesión de ejercicios y los medios españoles advierten de la posibilidad que se marche este fin de semana a Inglaterra.

“El Manchester United quiere que Casemiro juegue este lunes contra el Liverpoo FC”, manifestó el periodista Josep Pedrerol en Jugones. Ya él había adelantado que el club inglés quería cerrar el trato con el mediocampista brasileño a mar tardar el sábado.

Las dos duras derrotas iniciales del Manchester United en Premier League obligan a la directiva a buscar jugadores a la desesperada en la parte final del mercado. En España afirman que ofertaron 130 millones de dólares por Joao Félix, del Atlético de Madrid.

Mientras que Real Madrid no aceptaría menos de $70,97 millones de dólares por Casemiro, tal como reportó el periodista David Ornstein en The Athletic. Los blancos no están obligados a vender, pero sí en respetar el derecho de Casemiro en analizar la oferta que llegue desde Inglaterra.

Casemiro tiene 30 años de edad, ganó cinco Champions League en el Real Madrid y desde el club no le negarían el derecho que se ganó en decidir su futuro, más allá que tiene contrato con ellos hasta 2025.

🔴 Casemiro now Man Utd focus

🔴 Advancing with #RMFC + 30yo

🔴 Salary offer among highest earners

🔴 If signs, De Jong even less realistic

🔴 Antony back on radar but long shot

🔴 #MUFC also eye RB & No2 GK

🔴 Ronaldo future still uncertain@TheAthleticUKhttps://t.co/GQdd7ZGBCM