Cómo no dormir afecta tu estado físico

La popularidad de el ayuno intermitente ha crecido como la espuma en los últimos años. Si bien actualmente es considerada uno de los mejores métodos para perder peso y ganar salud, el ayuno no es nada nuevo; se trata de un antiguo secreto de salud. Con ello nos referimos a que se ha realizado durante toda la historia de la humanidad y es secreto porque hasta muy recientemente se trataba de una costumbre olvidada, sobre todo en lo que respecta a la salud.

Lo cierto es que hoy en día el ayudo intermitente es la dieta más buscada y en tendencia, sus grandes bondades se relacionan con importantes beneficios a la salud: adelgazamiento, corrección de la diabetes tipo 2, mejoras en la salud cardiovascular, mejores niveles de energía y rendimiento físico y mental, entre otras.

Primero lo primero: ayunar es aplazar de forma voluntaria la ingesta de comida. En el caso del concepto ayuno es una práctica que no tiene una duración estándar, ya que con el simple hecho de no comer estás ayunando, como sucede de manera natural en el período entre la cena y el desayuno del día siguiente. De tal manera que ayunar puede considerarse parte de la vida cotidiana. En el caso del ayuno intermitente de manera consiente establecemos horarios en los cuales tenemos permitida la ingesta de alimentos, es por ello que así como es importante respetar los horarios; es igual de relevante la calidad de los alimentos con los que rompemos el ayuno. Si estás interesado en unirte a las bondades que el ayuno intermitente tiene que ofrecerte, te invitamos a conocer los cinco alimentos que no pueden faltar en tu dieta.

1. Cereales integrales

Si bien en los últimos meses mucho se ha dicho sobre los efectos de el consumo de carbohidratos en la dieta y sus consecuencias en el peso y salud. Es indispensable entender que no todas las fuentes de carbohidratos son iguales, existen los simples y los complejos, de hecho la diferencia entre uno y otro es abismal. Con base en ello aumentar el consumo de cereales y pan integrales diariamente es una de las recomendaciones de los nutricionistas para llevar una dieta saludable.

Incluso según información revelada por Clínica Mayo, su consumo se aconseja como una efectiva estrategia para reducir el riesgo de obesidad, enfermedades cardiovasculares y diabetes. Los cereales integrales y de grano entero poseen un mayor valor nutricional que las variantes refinadas, entre sus principales cualidades se destaca su inigualable contenido en fibra, así como de vitaminas, minerales y fitoquímicos (polifenoles, carotenoides), que se asocian con múltiples efectos beneficiosos en la salud. A la vez su alto contenido en fibra es de gran utilidad para promover la pérdida de peso, ya que disminuye la ingesta de alimentos en exceso y tiene efectos directos sobre la resistencia a la insulina.

También brillan por su capacidad saciante y tienen grandes beneficios en la digestión y salud intestinal, lo que promueve un metabolismo más ágil y depuración de toxinas, desechos y líquidos retenidos. Opta por integrar alimentos como la cebada, el arroz integral, el burgol (trigo partido), el mijo, la avena, el maíz y las palomitas y el pan de trigo integral (pastas o galletas).

2. Nueces y semillas

Más sencillo imposible; los frutos secos y las semillas son un grupo de alimentos que no pueden faltar en toda alimentación saludable. Son un tesoro nutricional de alto valor biológico, ideales para reconfortar al organismo después de varias horas sin alimentos, son una extraordinaria fuente de proteínas, grasas saludables, fibra, vitaminas y minerales. A la vez son consideradas un gran aliado para regular el peso corporal, ya que las grasas que aportan no se absorben por completo y por lo tanto son muy saciantes, ayudan a regular la ingesta de alimentos y son clave para quemar energía. A la vez llaman la atención por su contenido en grasas insaturadas y otros nutrientes que brindan efectos protectores contra las enfermedades cardíacas. Son el bocadillo perfecto y más saludable para perder peso, a la vez su rico contenido en fibra las vuelve un gran aliado para potenciar el adelgazamiento y la buena salud digestiva.

Nueces. /Foto: Shutterstock

3. Huevos

Es simple: los huevos son considerados uno de los alimentos más saludables del planeta. Son una verdadera maravilla, son inmensamente accesibles y versátiles, lo mejor de todo es que son de lo más nutritivos. Agregar huevos en la alimentación diaria, puede ser una de las cosas más fáciles que podemos hacer cuando estamos intentando perder peso. Son sumamente saciantes, nos ayudan a sentirnos más llenos y a comer menos calorías a lo largo del día, además son una gran adición a la dieta ya que aportan importantes proteínas de alto valor biológico y una larga lista de vitaminas y minerales. Entre sus grandes virtudes se destacan por tener la capacidad de acelerar el metabolismo y potenciar la quema de grasas. Un huevo mediano aporta 78 calorías y sustancias importantes como la luteína y zeaxantina, que son antioxidantes que apoyan una vista saludable; vitamina D, que promueve la salud ósea y la función inmunológica y colina que aumenta el metabolismo.

Huevo./Foto: Unsplash

4. Frutas

Es bien sabido que un óptimo consumo de frutas es indispensable para potenciar la pérdida de peso. Si bien mucho se ha dicho acerca de su contenido en azúcares, sin embargo en cantidades adecuadas todas las frutas son un buen complemento para adelgazar. Son bajas en calorías, llenas de nutrientes y fibra, también aportan una larga lista de antioxidantes saludables, que ayudan a proteger al cuerpo del estrés oxidativo y pueden reducir el riesgo de ciertas enfermedades crónicas como el cáncer, la obesidad y la diabetes. A la vez contienen extraordinarios niveles de fibra, que mejora la salud intestinal y aumentar la sensación de saciedad. Y debido a que las frutas son bajas en calorías, incluirlas en su dieta puede ayudar a disminuir su ingesta diaria de calorías, al mismo tiempo que proporciona nutrientes esenciales. También son un magnífico aliado para satisfacer sus antojos de azúcar.

5. Vegetales de hoja verde

Probablemente los vegetales de hoja verde sean considerados como la categoría más saludable que existe. La razón es simple: son de lo más nutritivos, bajísimos en calorías y contienen mucha clorofila y fibra. Según un informe publicado por los Centros para el Control de Enfermedades, los vegetales de hoja verde son los más potentes ya que son variantes que proporcionan, en promedio, el 10% o más del valor diario de 17 nutrientes calificados por cada 100 calorías. Las hortalizas verdes de mayor potencia según los especialistas son: los berros, las acelgas, las hojas de remolacha, las espinacas, el kale, la achicoria y la lechuga de hoja. Son consideradas un tesoro nutricional por su inigualable contenido en vitaminas, minerales, fitonutrientes y son bajísimas en calorías. Por ejemplo, una taza llena de espinacas proporciona solo 7 calorías, una taza de col rizada proporciona alrededor de 33 calorías y una taza de brócoli contiene poco más de 30 calorías. Son el complemento perfecto para romper el ayuno con todo lo que el cuerpo necesita, ya que también son muy hidratantes y ricas en fibra.