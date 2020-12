Qué alimentos generan un intenso olor en la orina

La alimentación incide estrechamente en los procesos de nuestro cuerpo, y un ejemplo de eso es la composición de nuestros desechos, como heces y orina. Como indica Mejor con Salu, en el caso de la orina, su olor es uno de los rasgos que puede cambiar según lo que comamos.

A continuación, expondremos algunos de los alimentos con componentes que pueden fomentar una intensificación del olor de la orina, de manera que conozcas cuáles son para que el cambio no te tome por sorpresa.

Espárragos

La micción posterior a comer espárragos se caracteriza por un olor sulfuroso acompañado por una orina con un tono verdoso.

Los espárragos contienen metilmercaptano y ácido asparagúsico, que atraviesan procesos metabólicos previos a su expulsión como orina. Estos procesos convierten estos elementos en seis componentes sulfurados que, combinados, provocan un olor muy desagradable.

No todas las personas desarrollan este olor en la orina después de comer espárragos dado que se requiere de la presencia de un gen concreto en el ADN.

Alimentos ricos en vitamina B

No se sabe exactamente cómo, pero los alimentos naturalmente ricos en vitamina B pueden implicar un mayor hedor de la orina. Nos referimos a patatas, pavo, salmón, plátanos, pollo, y algunos cereales fortificados.

Los alimentos ricos en vitamina B también pueden cambiar el color de la orina, dotándole de un tono amarillento, cercano al verde.

El ajo

El ajo también contiene metilmercaptano, pero el olor de la orina que expulsamos después de su consumo no solo se debe a él. Los compuestos del ajo tienen efectos antimicrobianos sobre la orina y que también contribuyen al olor intenso de la misma.

Lo anterior no implica que debamos dejar de consumir el ajo en nuestras comidas, sino que podemos experimentar este efecto secundario.

El consumo de ajo puede traer como consecuencia que el olor de tu orina se modifique. Fuente: Pixabay

Café y alcohol

El café y el alcohol son bebidas diuréticas que consiguen que la orina tenga un olor más intenso del habitual. Esto debido a que toda vitamina o sustancia química presente en la orina se concentra más de lo habitual.

El café y el alcohol también harán que acudamos al baño con mayor regularidad, lo que nos colocará en riesgo de deshidratación. Dicha deshidratación también nos hará tener una orina más olorosa de lo normal y que estará caracterizada por el aroma del amoniaco.

No hace falta acudir al médico solo porque la orina tenga un olor más fuerte, pero si eso te inquieta lo suficiente, no estaría mal que visites al especialista para que te explique a mayor profundidad el origen de ese olor fuerte en la orina y su relación con lo que comes.