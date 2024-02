Daniel Bisogno preocupa por su estado de salud luego de ingresar a terapia intensiva

Con toda la magia y el legado de la legendaria banda británica de rock «Queen», El Salvador será el escenario perfecto para el show «God Save The Queen», el mejor tributo de la icónica agrupación, el cual se presentará el próximo mes en el país.

El concierto se llevará a cabo este 22 de marzo de 2024 en el Salón de Eventos Salamanca, ubicado en Nuevo Cuscatlán, La Libertad, desde las 9:00 de la noche. Las entradas están a la venta en el sitio web de FUN Capital https://funcapital.com/

El costo de las entradas es de $49 Silla VIP, $69 en locación de palco, $79 en Platinum y $99 en Ultra Platinum. El show es considerado el mejor tributo de la banda Queen en el mundo, según revistas especializadas como la Revista Rolling Stone.

Queen es considerada una de las mejores bandas de rock de la historia. Su legado ha permitido la inmortalización de grandes canciones como «Bohemian Rapsody», « We Will Rock You», «Radio Gaga», «I Want to break free» o «We are the Champions», las cuales han cautivado a muchas generaciones.

