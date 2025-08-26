Principal
Perplexity pagará millones a medios de comunicación por contenido utilizado en su IA
La startup de inteligencia artificial Perplexity anunció este lunes un modelo de pagos a medios de comunicación, destinado a compartir ingresos generados cuando su contenido sea utilizado por el motor de búsqueda o el asistente de IA de la compañía.
Con sede en San Francisco, Perplexity informó que los medios asociados recibirán pagos a través de un servicio de suscripción llamado Comet Plus, que se lanzará en los próximos meses. La empresa ha reservado un fondo inicial de 42,5 millones de dólares para este fin, con la expectativa de incrementarlo con el tiempo.
«Estamos compensando a los medios con el modelo adecuado para la era de la IA», indicó la startup en su blog, resaltando la importancia del contenido periodístico de calidad en la web actual.
Perplexity, considerada una de las startups más prometedoras de Silicon Valley y vista como un posible competidor de Google, ha enfrentado demandas de medios como el Wall Street Journal, The New York Times y el japonés Yomiuri Shimbun, que alegan que la compañía se beneficia injustamente de su trabajo.
A diferencia de otras IA conversacionales como ChatGPT o Claude de Anthropic, Perplexity ofrece respuestas actualizadas y enlaces a los materiales de origen, lo que permite a los usuarios verificar la información y asegura mayor transparencia.
Economia
Remesas a El Salvador crecen 18.6 % en lo que va de 2025
Las remesas familiares enviadas a El Salvador alcanzaron los $5,710.2 millones entre enero y julio de 2025, consolidándose como uno de los principales motores de la economía del país, según datos del Banco Central de Reserva (BCR). El flujo mensual se ha mantenido en los últimos cinco meses por encima de los $800 millones, destacando julio con $872.5 millones, solo superado por mayo con $899.1 millones.
Durante el periodo se contabilizaron 15.6 millones de operaciones, un aumento interanual del 4.7 %. Estados Unidos sigue siendo el principal origen de estos recursos, con envíos por $5,281.9 millones, un incremento del 19.6 % respecto al año anterior. Otros países emisores incluyen Canadá ($49 millones), España ($37.6 millones), Italia ($33.2 millones) y México ($7.5 millones).
Por distribución territorial, la zona central concentró el 35.8 % de las remesas, mientras que la oriental recibió el 30 %. Chalatenango, Cabañas y Morazán registraron los montos promedio más altos, con $462, $448.7 y $412.5, respectivamente. Los principales distritos receptores fueron San Salvador ($508.4 millones), San Miguel ($336.4 millones), Santa Ana ($189.8 millones), Usulután ($120.9 millones) y Soyapango ($112.3 millones).
En términos de canales de envío, el 62.8 % de las remesas se realizó por ventanilla y el 32.6 % mediante abonos a cuentas. Por monto, el 73.1 % correspondió a envíos de hasta $499.99, el 9.9 % entre $500 y $999.99 y el 8.2 % entre $1,000 y $4,999.
El perfil de los participantes refleja que la mayoría de los remitentes son hombres (58.2 %), mientras que las receptoras son principalmente mujeres (54.8 %), evidenciando el papel central de las mujeres en la gestión de estos recursos en los hogares salvadoreños.
Jetset
Lamine Yamal y Nicki Nicole confirman su relación con publicación en redes
El futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, y la cantante argentina Nicki Nicole despejaron los rumores sobre su relación al compartir una imagen íntima en Instagram con motivo del cumpleaños 25 de la artista.
En la publicación, Yamal aparece abrazando a Nicki Nicole frente a un pastel de cumpleaños, rodeados de pétalos de rosa y globos en forma de corazón, un gesto que la propia cantante replicó en sus historias. Medios españoles y latinoamericanos interpretaron la imagen como la confirmación pública de su noviazgo.
Los rumores sobre su relación habían ganado fuerza durante la pausa de la temporada europea, tras varias apariciones públicas juntos, incluida la presencia de Nicki Nicole en actos del Barcelona y en el partido por el trofeo Joan Gamper.
La publicación se viralizó rápidamente en redes sociales, generando gran interés entre fanáticos del fútbol y seguidores de la cantante, quienes hasta ahora habían esperado confirmaciones directas de la pareja.
Negocios
El Salvador vibró con la final de la Tiki League 2025, con Ron Botran como anfitrión
La coctelería Tiki vivió una de sus noches más memorables en El Salvador el pasado 25 de agosto, cuando se celebró la final nacional de la Tiki League 2025. Nueve bartenders finalistas pusieron a prueba su ingenio y técnica en una competencia donde el ron fue el protagonista indiscutible, de la mano de Ron Botran, patrocinador oficial del evento.
Con su origen en la cultura polinesia reinterpretada por la mixología de los años 30 y 40, la coctelería Tiki es sinónimo de creatividad, exotismo y celebración. Más que un estilo de cocteles, representa una experiencia sensorial que combina frutas tropicales, especias y presentaciones artesanales. Su expansión en Latinoamérica ha encontrado en la Tiki League y el Latin America Cocktail Championship (LACC) una plataforma ideal para consolidar la tendencia y dar visibilidad al talento regional.
En esta edición, los 9 finalistas salvadoreños demostraron su talento preparando cocteles únicos con Ron Botran como base, resaltando tanto la versatilidad de la marca como la riqueza cultural que encierra el ron en la historia latinoamericana. El ganador de la competencia fue Javier Polanco, quien participó con su creación, el coctel «El Imposible», a base de Ron Botran 8 Años, carambola horneada, arrayán, jarabe de agave y jengibre, licor de maracuyá y de avellana. Polanco obtuvo el pase para representar a El Salvador en la final global del LACC a celebrarse en nuestro pais del 12 al 15 de octubre.
“Cada coctel fue una muestra de creatividad y orgullo. Esta competencia no solo exalta la coctelería Tiki, también refleja cómo la comunidad de bartenders en El Salvador se abre camino en el escenario internacional”, señaló Jessica Bazán, Gerente de País de Licores de Guatemala.
Por su parte Carlos Riveros, conocido como Tiki Man y creador de la Tiki League, destacó: “La Tiki League se ha consolidado como un movimiento cultural y profesional en la región. Reunir a los mejores bartenders y verlos experimentar con Ron Botran, demuestra que el futuro de la mixología latinoamericana es emocionante y lleno de innovación”.
Este movimiento ha logrado posicionar al ron como estandarte de la coctelería Tiki y, en particular, a Ron Botran como un referente de calidad, sostenibilidad y liderazgo en la categoría premium.